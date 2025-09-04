¡Atención, Carolina del Norte! Descubre las claves para crecer tu negocio en un seminario gratuito: ¿Dónde y cuándo?

Suscríbete a nuestros canales

Prospera USA, una organización líder en el desarrollo económico de la comunidad hispana, anuncia un seminario gratuito diseñado para impulsar a los emprendedores locales, en Carolina del Norte.

Este evento, de vital importancia para el crecimiento empresarial en el estado, ofrecerá a los asistentes herramientas y conocimientos esenciales para iniciar o expandir sus negocios.

El seminario subraya el compromiso de Prospera USA con el fortalecimiento de la economía hispana en Carolina del Norte, brindando acceso a recursos clave y una red de apoyo invaluable para el éxito empresarial.

¿Qué es Prospera USA?

De acuerdo con la página web de Prospera USA, se trata de “una organización de desarrollo económico sin fines de lucro que asiste a empresarios en Florida, Georgia y Carolina del Norte, con el apoyo de auspiciadores, voluntarios y aliados comprometidos y dedicados a apoyar nuestra misión”.

“Desde 1991 nuestro programa ha ayudado a que pequeñas empresas crezcan y prosperen”, añade.

¿Qué información se impartirá en el seminario gratuito de Carolina del Norte?

Durante este seminario, los participantes tendrán la oportunidad de profundizar en temas cruciales para el crecimiento de sus negocios.

El enfoque principal se centrará en desmitificar los procesos legales y administrativos, comenzando con una guía detallada sobre la obtención de licencias y permisos básicos que toda empresa necesita para operar de manera legal.

Además, se abordarán los requisitos específicos del estado de Carolina del Norte, asegurando que los asistentes comprendan las normativas y regulaciones que deben cumplir para evitar contratiempos en el futuro.

Este conocimiento fundamental es esencial para establecer una base sólida y sostenible para cualquier emprendimiento.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el seminario gratuito de Carolina del Norte?

El seminario se llevará a cabo el 9 de septiembre en la oficina de Prospera USA en Charlotte. El evento comenzará a las 5:30 de la tarde y finalizará a las 7:00 de la noche.

Se realizará en la sede de Prospera, ubicada en 145C Scaleybark Rd, Charlotte.

Si estás interesado en participar en este seminario, haz clic aquí donde obtendrás mayor información y podrás inscribirte.

