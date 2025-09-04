Cierre total en la Interestatal 30: vías alternas para los conductores de Texas y Arkansas

Suscríbete a nuestros canales

Durante este fin de semana, está previsto el cierre total de la carretera Interestatal 30.

A partir del viernes 5 de septiembre por la noche, el Departamento de Transporte de Texas cerrará todos los carriles en dirección oeste de la I-30 entre Fielder Road en Arlington y Eastchase Parkway en Fort Worth, informó en su sitio web keep30360moving.org.

Cierre total en la Interestatal 30

El cierre comienza a las 9:00 p. m. y se extenderá hasta las 6:00 a. m. del lunes 8 de septiembre.

De acuerdo con el reporte, las labores se enfocarán en la reparación de las vigas del puente de Randol Mill Road.

Además, se informó sobre un segundo cierre desde las 9:00 p.m. del 19 de septiembre hasta las 6:00 a.m. del 22 de septiembre.

Una de las rutas alternas para el cierre de la autopista entre Fielder Road en Arlington y Eastchase Parkway en Fort Worth es la que desvía el tráfico hacia el norte a través de varias autopistas.

Vías alternas

Para evitar el cierre de la I-30, la ruta de desvío sugerida por el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) es la siguiente:

Tome la autopista SH 360 en dirección norte. Luego, tome la SH 183 en dirección oeste. Finalmente, tome la I-820 en dirección sur, la cual lo conectará de nuevo con la I-30.

Este desvío le permite rodear el tramo cerrado y continuar su camino entre las dos ciudades.

