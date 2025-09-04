DeSantis da un giro a la salud pública infantil en Florida: pediatras alertan sobre los riesgos de su decisión

Suscríbete a nuestros canales

El estado de Florida anunció recientemente que planea eliminar una de las política pilares de la salud pública durante décadas.

La medida, impulsada por el gobernador Ron DeSantis y el cirujano general de Florida, Joseph Ladapo, se enmarca en un movimiento más amplio de "libertad médica", según explicó el gobernador en una conferencia.

Esta iniciativa, que podría convertir a Florida en el primer estado en eliminar por completo los requisitos de vacunación para las escuelas, está generando un intenso debate a nivel estatal y nacional.

¿Qué plantea la nueva propuesta de DeSantis?

La propuesta surge en un contexto donde las tasas de vacunación infantil ya experimentaron un descenso en el estado.

Según datos del Departamento de Salud de Florida, el porcentaje de niños de jardín de infancia que reciben las series de inmunización básicas disminuyó al 89.8% en 2024. Durante la pandemia (2020), se hallaba en 93.5%.

Por ello, durante una conferencia de prensa realizada el pasado miércoles 3 de septiembre en el condado de Hillsborough, DeSantis dio a conocer que los niños podrán asistir a las escuelas sin estar vacunados.

A su vez, informó sobre la creación de la comisión de "Make America Healthy Again", para llevar el control del mandato.

DeSantis argumentó que los padres deben tener la libertad de decidir sobre la salud de sus hijos, considerando que su cuerpo es un "regalo de Dios".

A diferencia de la ley actual que permitía exenciones religiosas, esta nueva medida eliminaría por completo los requisitos obligatorios de vacunación para enfermedades como el sarampión, la varicela y la difteria, que son un estándar en las escuelas de Florida por décadas.

¿Cómo influye la nueva "libertad médica" en la salud pública de Florida?

El cirujano general de Florida, Joseph Ladapo, es un firme defensor de la medida, calificando los mandatos actuales como "inmorales" y una intrusión en la elección de los padres.

La medida fue recibida con una fuerte oposición por parte de la comunidad médica. La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) expresó que las vacunas son la forma más segura y efectiva de prevenir enfermedades, discapacidades y muertes.

Los pediatras advierten que la eliminación de los mandatos podría revertir décadas de avances en salud pública y provocar brotes de enfermedades como el sarampión, la poliomielitis y la tos ferina.

Cifras recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) muestran una disminución de las tasas de vacunación de los niños, y los expertos temen que la nueva política de Florida acelere esta tendencia, poniendo en riesgo a los niños que no pueden ser vacunados por razones médicas o a aquellos con sistemas inmunitarios comprometidos.

