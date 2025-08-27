Florida pone en marcha una iniciativa que sacude a los inmigrantes: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

Las iniciativas del gobernador Ron DeSantis ponen a los migrantes indocumentados en una situación difícil.

En Florida, una nueva medida toma por sorpresa a estos trabajadores, afectando en especial a quienes se ganan la vida manejando, anunció el procurador general James Uthmeier.

Nuevos controles para los conductores en Florida

La noticia se dio a conocer en una conferencia de prensa, donde Uthmeier explicó que las autoridades aumentarán la vigilancia en las carreteras y puntos de acceso del estado.

Las nuevas inspecciones buscan a conductores indocumentados en las estaciones de pesaje y en los puntos de entrada a Florida.

Los funcionarios también detienen a cualquier conductor que no hable inglés, ya que, según la ley, las personas deben hablar inglés para conducir estos camiones.

Estas medidas se implementaron rápidamente a raíz de un grave accidente ocurrido en agosto, cuando un conductor de 28 años, de origen indio, giró de forma incorrecta y chocó contra una camioneta. El choque causó la muerte de tres personas.

“Estamos apoyando a la Policía Agrícola y a la policía estatal para intensificar las inspecciones en los puntos de entrada estatales para detectar inmigrantes indocumentados que puedan operar camiones grandes con licencia de conducir de otros estados. Si está aquí ilegalmente o no habla inglés, no debería operar vehículos comerciales en Florida”, expresó el procurador en su cuenta de X.

Esto se sabe sobre la suspensión de visas de trabajo en Florida

Además de las nuevas inspecciones, las autoridades federales actúan contra los conductores extranjeros.

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la suspensión inmediata de visas de trabajo para los conductores de camiones.

Rubio afirmó que los conductores extranjeros que manejan camiones grandes ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.

La suspensión de las visas es temporal mientras se revisan los requisitos para obtenerlas.

