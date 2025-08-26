ICE arremete contra políticas de santuario tras captura de depredador sexual extranjero: esto dijo el organismo migratorio

Suscríbete a nuestros canales

Un inmigrante hispano, quien está acusado por el delito de depredación infantil, resultó detenido por funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

El organismo informó este lunes sobre el arresto en Nueva Jersey, del sospechoso identificado como Robert Reid Méndez Jiménez, de origen dominicano.

ICE culpa a políticas de "santuario" por la liberación del depredador sexual

De acuerdo con el ICE, el inmigrante había sido liberado por causa de las “políticas de santuario irresponsables” de Nueva York.

Méndez había sido detenido previamente por el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) por múltiples cargos de abuso sexual, incluidos cargos por conducta sexual hacia un menor de 11 años.

Sin embargo, las autoridades locales lo liberaron después de negarse a cumplir con una orden de detención migratoria emitida por ICE.

El organismo federal responsabilizó a las “políticas de santuario irresponsables” de la ciudad de Nueva York por permitir que el acusado quedara en libertad, publicó El Diario NY.

“Este caso demuestra el verdadero costo de ignorar las órdenes de detención de ICE. Los delincuentes violentos quedan impunes y la seguridad pública se pone en riesgo”, declaró Rubén Pérez, director interino de la Oficina de Campo de ICE ERO en Newark.

Enfrenta orden final de deportación

De acuerdo con el organismo, agentes federales localizaron y arrestaron nuevamente al inmigrante el 13 de agosto, pocas semanas después de su liberación.

Méndez también enfrenta una orden final de deportación emitida en julio de 2018 por un juez de inmigración tras ingresar indocumentado a Estados Unidos.

El inmigrante permanece bajo custodia del ICE en espera de su deportación.

Visite nuestra sección de Migración.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube