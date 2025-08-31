Anuncian nuevos cierres de tránsito del 1 al 5 de septiembre en Miami: actualización de la construcción de la I-395/SR 836/I-95

Suscríbete a nuestros canales

En Miami, Florida, Estados Unidos (EEUU), siguen realizando grandes labores de construcción y reparación en varias arterias viales interconectadas, por esta razón semana a semana se están anunciado alertas de cierres parciales o totales de ciertos tramos.

Tenga presente que esto se debe a la construcción de la I-395/SR 836/I-95, un plan de infraestructura vial masiva en Miami.

Este se considera uno de los proyectos de construcción de carreteras más grandes en la historia del estado.

Tiene como objetivo principal mejorar la movilidad, la seguridad y la estética en una de las zonas con más tráfico de la ciudad.

Le indicamos cuáles se estarán activos durante gran parte de la primera semana de septiembre, del 1ro al siete de septiembre, con información actualizada del portal de Connecting Miami.

De esta forma le será posible preparar la ruta más eficiente para llegar a sus próximos destinos.

I-95 actividades de construcción en curso

Del lunes 1 al viernes 5 de septiembre: hasta cuatro carriles en la I-95 en dirección sur desde NW 29 Street hasta NW 8 Street estarán cerrados según sea necesario entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m.

El cierre del viernes se implementará entre las 11 p.m. y las 11 a.m.

Del lunes 1 al viernes 5 de septiembre: se cerrarán hasta cuatro carriles en la I-95 en dirección norte según sea necesario desde NW 8 Street hasta NW 29 Street entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m.

El cierre del viernes se implementará entre las 11 p.m. y las 11 a.m.

Rampa de la I-95 hacia el sur hacia el desvío de la Calle 14 del noroeste

Del lunes 1 al viernes 5 de septiembre: la rampa de la I-95 en dirección sur hacia NW 14 Street estará cerrada según sea necesario para la entrega de materiales entre las 11 p.m. y las 5:30 a.m.

Los conductores pueden:

- Continúe hacia el oeste por SR 836 y salga en NW 12 Avenue.

- Gire a la derecha en NW 12 Avenue para conectarse con NW 14 Street

Puede chequear el mapa de desvío en el siguiente enlace: https://i395-miami.us5.list-manage.com/track/click?u=d81ac53549494eacf893c7223&id=68f3eb54d9&e=deab8664be.

Rampa de la I-95 hacia el sur al desvío de la I-395 hacia el este

Jueves 4 de septiembre: la rampa de la I-95 en dirección sur a la I-395 en dirección este estará cerrada entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Los conductores pueden:

- Continúe hacia el sur por la I-95, salga en la rampa de NW 8 Street (Salida 3B)

- Gire a la izquierda en NW 8 Street, continúe hacia el este por NW 8 Street

- Gire a la izquierda en Biscayne Boulevard para acceder a la rampa A1A Norte/Miami Beach.

Verifica el mapa de desvío en el siguiente enlace: https://i395-miami.us5.list-manage.com/track/click?u=d81ac53549494eacf893c7223&id=c2e77e4964&e=deab8664be.

I-395 actividades de construcción en curso

Del lunes 1 al viernes 5 de septiembre: un carril de la línea principal en dirección este de la I-395 estará cerrado según sea necesario desde la I-95 hasta Biscayne Boulevard entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m

Del lunes 1 al viernes 5 de septiembre: se cerrarán hasta dos carriles en la línea principal I-395 en dirección oeste, según sea necesario, desde Biscayne Boulevard hasta la I-95 entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Cierre total de Biscayne Boulevard

Del lunes 1 al viernes 5 de septiembre: todos los carriles de viaje en Biscayne Boulevard estarán cerrados según sea necesario desde NE 11 Street hasta NE 13 Street entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Los cierres de carriles durante el día ocurrirán según sea necesario entre las 9 a.m. y las 4 p.m.

Los horarios de inicio de los cierres pueden variar según los eventos.

Los conductores en Biscayne Boulevard en dirección sur pueden:

- Gire a la derecha en NE 13 Street, luego gire a la izquierda en NE 2 Avenue

- Gire a la izquierda en NE 8 Street para acceder a Biscayne Boulevard

Los conductores en Biscayne Boulevard en dirección norte pueden:

- Gire a la izquierda en NE 11 Street, luego gire a la derecha en NE 1 Avenue

- Gire a la derecha en NE 14 Street para conectarse con Biscayne Boulevard

Confirme el mapa de desvío aquí: https://i395-miami.us5.list-manage.com/track/click?u=d81ac53549494eacf893c7223&id=bd49c81e27&e=deab8664be.

Desvío de la Calle 14 del noroeste

Del lunes 1 al viernes 5 de septiembre: la calle NW 14 desde la avenida NW 3 hasta la avenida NW 7 estará cerrada según sea necesario entre las 9 p. m. y las 5:30 a. m. También se implementarán cierres diurnos según sea necesario entre las 9 a. m. y las 4 p. m.

Los conductores en la calle 14 NW en dirección oeste pueden:

- Gire a la derecha en NW 3 Avenue, luego gire a la izquierda en NW 17 Street

- Gire a la izquierda en NW 7 Avenue para conectarse con NW 14 Street

Los conductores en la calle NW 14 en dirección este pueden:

- Gire a la izquierda en NW 7 Avenue, luego gire a la derecha en NW 17 Street

- Gire a la derecha en NW 3 Avenue para conectarse con NW 14 Street

Mapa de desvío: https://i395-miami.us5.list-manage.com/track/click?u=d81ac53549494eacf893c7223&id=f36fa93148&e=deab8664be.

SR 836 actividades de construcción en curso

Cierre completo de la SR 836 en dirección este en la avenida NW 17

Del lunes 1 al viernes 5 de septiembre: todos los carriles de la SR 836 en dirección este estarán cerrados en la Avenida NW 17, para realizar trabajos seguros en las estructuras de soporte del puente elevado.

Se dispondrá de carriles para guiar a los conductores en la zona de obras.

Los conductores en la SR 836 en dirección este deberán:

- Salga en NW 17 Avenue, luego continúe hacia el sur por NW 7 Street

- Gire a la izquierda en SW 1 Street y continúe hacia el este.

- Gire a la derecha en South Miami Avenue

- Gire a la derecha para acceder a la rampa hacia la I-95 norte o sur

Conductores que van a Biscayne Boulevard y la Calzada MacArthur:

- Puede continuar hacia el este por SW 1 Street y girar a la izquierda en Biscayne Boulevard para conectarse con la rampa de entrada de MacArthur Causeway en NE 11 Terrace

Los conductores en NW 12 Avenue que quieran acceder a la SR 836 en dirección este, la I-95, Biscayne Boulevard y MacArthur Causeway:

- Pueden continuar hacia el sur por NW 12 Avenue, girar a la izquierda en SW 1 Street y seguir los desvíos anteriores.

Cierre total de la SR 836 en dirección oeste

Del lunes 1 de septiembre al viernes 5 de septiembre: todos los carriles en dirección oeste de la SR 836 estarán cerrados desde la Avenida 12 del Noroeste hasta la Avenida 17 del Noroeste.

La hora de inicio del cierre puede variar según los eventos.

Los conductores pueden:

- Salga en la rampa de NW 12 Avenue, luego gire a la izquierda en NW 12 Avenue

- Gire a la derecha en NW 7 Street

- Gire a la derecha en NW 27 Avenue y continúe hacia el norte para conectarse con la rampa SR 836 en dirección oeste.

Cierres de carriles en la SR 836

Del lunes 1 al viernes 5 de septiembre: dos carriles en dirección este en SR 836 desde NW 17 Avenue hasta I-95 estarán cerrados según sea necesario para trabajos en el puente entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m.

El cierre del viernes se implementará entre las 11 p.m. y las 7 a.m.

Del lunes 1 al viernes 5 de septiembre: dos carriles en dirección oeste en la SR 836 desde la I-95 hasta la Avenida NW 17 estarán cerrados según sea necesario para trabajos en el puente entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m. El cierre del viernes se implementará entre las 11 p.m. y las 7 a.m.

Cierre de la calle NW 14

Del lunes 1 al viernes 5 de septiembre: la calle 14 del noroeste permanecerá cerrada según sea necesario desde la avenida 7 del noroeste hasta la avenida 10 del noroeste para la entrega de materiales y equipos.

Además, un carril de circulación en la calle 7 del noroeste permanecerá cerrado desde la avenida 10 del noroeste hasta la avenida 8 del noroeste entre por obras en el puente.

El tráfico se desviará alrededor de la zona de obras.

Los conductores en la calle 14 NW en dirección oeste pueden:

- Gire a la derecha en NW 7 Avenue, luego gire a la izquierda en NW 17 Street

- Gire a la izquierda en NW 9 Avenue y siga NW 10 Avenue para conectarse con NW 14 Street

Los conductores en la calle NW 14 en dirección este pueden:

- Gire a la izquierda en NW 10 Avenue y siga NW 9 Avenue, luego gire a la derecha en NW 17 Street

- Gire a la derecha en NW 7 Avenue para conectarse con NW 14 Street

Mapa de desvío: https://i395-miami.us5.list-manage.com/track/click?u=d81ac53549494eacf893c7223&id=58a589635e&e=deab8664be.

Cierre de carril en la Carretera Estatal Sur (SR) 7/US 441/NW 7 AVENUE

Del lunes 1 al viernes 5 de septiembre – Un carril en dirección sur de NW 7 Avenue estará cerrado desde NW 14 Street hasta NW 15 Street entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m. El segundo carril en dirección sur se trasladará al lado este de la carretera alrededor de la zona de trabajo.

Del lunes 1 al viernes 5 de septiembre: un carril en dirección sur de NW 7 Avenue estará cerrado desde NW 14 Street hasta NW 15 Street entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

El segundo carril en dirección sur se trasladará al lado este de la carretera alrededor de la zona de trabajo.

