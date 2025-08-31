¡Cuidado! Los peligros ocultos que enfrentan los titulares de green card al viajar fuera de EE. UU.

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades estadounidenses advierten a los titulares de green card sobre los riesgos que enfrentan al viajar al extranjero, especialmente en relación con su estatus de residentes permanentes.

La Embajada y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) destacan que las ausencias prolongadas pueden generar sospechas de abandono de la residencia.

Por lo tanto, es importante que los residentes permanentes comprendan las implicaciones de sus viajes y actúen en consecuencia para evitar problemas migratorios, según informa Mundo Deportivo.

Advertencia

El USCIS establece que los residentes deben evitar ausencias mayores a seis meses sin documentación que respalde su residencia en Estados Unidos.

Asimismo, es importante no salir del país por más de un año sin el permiso I-131, que garantiza el reingreso.

Los viajeros también deben asegurarse de no omitir documentos que demuestren sus vínculos familiares y laborales en el país, así como no declarar impuestos en el extranjero como residentes fiscales.

Si un residente permanente pasa más de seis meses fuera de Estados Unidos, las autoridades pueden revisarlo. Esto se debe a que los agentes examinan pruebas de arraigo, como empleo y domicilio, para determinar si hubo abandono de la residencia.

¿Cómo mantener el estatus?

Para mantener su estatus, los especialistas en inmigración aconsejan a los titulares planificar sus viajes con la documentación adecuada. También piden conservar registros claros de cualquier circunstancia que justifique su ausencia.

Conocer los límites de tiempo, contar con un plan de retorno y asegurar vínculos familiares o económicos sólidos son pasos esenciales para proteger la residencia permanente y facilitar el regreso al país sin complicaciones.

