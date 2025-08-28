SNAP Texas: descubre la fecha exacta de tu próximo pago de beneficios en septiembre

Suscríbete a nuestros canales

A partir de septiembre el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Texas, Estados Unidos (EEUU), realizará una nueva ronda mensual de pagos para las personas de bajos ingresos a las que se les dificulta cubrir sus necesidades.

Tenga presente que SNAP es el programa de asistencia alimentaria más grande de EEUU, ayuda a las personas a poner comida en la mesa durante todo el año.

Los beneficios de alimentos de SNAP, en el caso de Texas, se depositan en una tarjeta llamada Lone Star, y se puede usar como una tarjeta de crédito en cualquier tienda que acepte SNAP.

Además, en el estado también se puede utilizar para realizar compras de alimentos en línea.

Ahora, con respecto al dinero, SNAP señala que los montos de los pagos dependen de los ingresos y tamaño del hogar. Desde octubre de 2024 se estableció la siguiente tabulación en casi todos el país:

Tamaño del hogar 1: $292

Tamaño del hogar 2: $536

Tamaño del hogar 3: $768

Tamaño del hogar 4: $975

Tamaño del hogar 5: $1158

Tamaño del hogar 6: $1390

Tamaño del hogar 7: $1536

Tamaño del hogar 8: $1756

+ $219 por cada persona adicional.

Descubra en qué fecha deben pagar su beneficio según su número de caso

Todo beneficiario o solicitante de SNAP debe tener presente que cada estado tiene fechas diferentes de pago.

En Texas los pagos suelen enviarse del día 1 al 28, todos los meses del año.

Por otra parte, deben tener claro que los días de pago exactos para los beneficiarios suelen estar definidos, en casi todos los territorios de EEUU, según la terminal de su número de caso SNAP, o Grupo de Determinación de Elegibilidad, conocido como EDG.

En el caso de Texas, se toman en cuenta los últimos dos números del EDG.

En esta oportunidad, el portal de Marca America señala que los beneficiarios recibirán sus pagos SNAP durante este mes del 16 al 28 de septiembre, distribuidos de la siguiente forma:

00-03 - 16 del mes

04-06 - 17 del mes

07-10 - 18 del mes

11-13 - 19 del mes

14-17 - 20 del mes

18-20 - 21 del mes

21-24 - 22 del mes

25-27 - 23 del mes

28-31 - 24 del mes

32-34 - 25 del mes

35-38 - 26 del mes

39-41 - 27 del mes

42-45 - 28 del mes

46-49 - 27 del mes

50-53 - 28 del mes

54-57 - 16 del mes

58-60 - 17 del mes

61-64 - 18 del mes

65-67 -19 del mes

68-71 - 20 del mes

72-74 - 21 del mes

75-78 - 22 del mes

79-81 - 23 del mes

82-85 - 24 del mes

86-88 - 25 del mes

89-92 - 26 del mes

93-95 - 27 del mes

96-99 - 28 del mes

La razón por la que los pagos se realizarán del 16 al 28 de septiembre es que este es el cronograma que se usa cuando el primer día del mes cae en un día festivo o fin de semana.

Como el 1 de septiembre es feriado, el calendario se ajusta a estas fechas.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube