Beneficiarios TANF en Texas: conoce la fecha en la que recibirás tu pago correspondiente al mes de septiembre

A unos pocos días de que llegue el mes de septiembre ciertos residentes de Texas, Estados Unidos (EEUU), tienen puesta su atención en un beneficio económico que están por percibir, te contamos de qué se trata.

Estamos hablando de la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), un programa nacional y administrado de forma estatal que proporciona ayuda de dinero en efectivo a hogares con bajos ingresos.

Debe tener claro que TANF solo se otorga a ciertas familias elegibles, con hijos menores de 18 años, que enfrentan dificultades económicas.

Se explica que pueden aplicar tanto padres como familiares que cuidan de niños emparentados.

Sin embargo, para determinar la elegibilidad, se evalúan factores como los ingresos mensuales, el valor de los bienes, y los gastos en cuidado infantil o manutención.

Además de ser elegible, los que reciben TANF deben cumplir con ciertos requisitos para poder recibir la ayuda temporal durante cierto tiempo.

Entre los que destacan:

Participar en programas de capacitación laboral o buscar empleo activamente.

Cumplir con las normas de manutención infantil.

Abstenerse del consumo de drogas y alcohol.

Asegurarse de que los niños estén vacunados y asistan a la escuela.

¿Cuándo se recibe el pago y cuánto dinero se asigna?

Como el manejo es de carácter estatal, las fechas de los pagos varían dependiendo del estado.

En el caso de Texas, los beneficiarios reciben el depósito el primer día hábil del mes. Es decir, para el próximo mes el calendario señala que deben cobrar el lunes 1 de septiembre de 2025.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que este 1ro de septiembre es un feriado federal, por la celebración del Labor Day.

Por lo que lo más probable es que los beneficiarios reciban el dinero este viernes 29 de agosto, por ser el último día hábil del mes.

Además, aquellos que reciben el pago por medio de cheque físico, lo recibirán por correo postal en esa misma fecha.

En el caso de nuevos solicitantes aprobados recientemente, el primer pago se realiza dentro de los tres días hábiles posteriores a la aprobación del beneficio.

Con respecto al monto a recibir, una familia de tres miembros puede recibir hasta $370 mensuales, mientras que una familia de cinco podría obtener hasta $528.

Sin embargo, esto también dependerá según el tamaño del hogar y la composición familiar.

También debe tener en cuenta que existe un pago único anual de $1.000 para familiares que cuidan de niños que ya reciben TANF, como abuelos, tíos o hermanos mayores de 25 años.

¿Para qué se puede utilizar el beneficio?

En dinero es para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, ropa y servicios esenciales, más específicamente:

Pagos mensuales de dinero en efectivo para ayudar a pagar por:

Comida

Ropa

Vivienda

Servicios públicos

Muebles

Transporte

Plan telefónico

Lavandería

Artículos para el hogar

Artículos que Medicaid no paga

Otras necesidades básicas

Para más información sobre el TANF en Texas, puede visitar el siguiente enlace: Ayuda de dinero en efectivo de TANF | Salud y Servicios Humanos de Texas.

