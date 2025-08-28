Empleo en Houston con paga de hasta $5.000 al mes: buscan trabajador de habla hispana

Suscríbete a nuestros canales

Una empresa en Houston, Texas, Estados Unidos (EEUU) ha lanzado una interesante propuesta de empleo para personas de habla hispana en el área del servicio al cliente, sepa cuáles son los requisitos y si puede postularse.

En esta oportunidad el empleador es Aqua Remach LLC, una empresa que se especializa en la venta de equipos de purificación y tratamiento de agua.

Se dedican a la venta de sistemas de purificación de agua, incluyendo suavizadores de agua y sistemas de ósmosis inversa.

La oferta laboral fue publicada en el portal especializado de empleos de SimplyHired.

Sobre la vacante disponible en Aqua Remach LLC

En Aqua Remach LLC están en la búsqueda de un/a “Agendador de Citas”.

Se trata de un puesto a medio o a tiempo completo, que se puede trabajar de forma híbrida. Es decir, desde casa o en la oficiana.

“Somos una empresa en crecimiento y estamos contratando Representantes de Servicio al Cliente para unirse a nuestro equipo de prospección”, indican en la propuesta.

Además, especifican que el puesto está enfocado exclusivamente en contactar personas y agendar citas para presentaciones educativas sobre salud y bienestar familiar.

“Tu función será coordinar citas para que nuestros agentes realicen las presentaciones, ya sea de forma presencial o virtual”, indican.

La persona contratada deberá:

Realizar llamadas a clientes potenciales.

Atender consultas por teléfono o correo electrónico.

Programar citas para el equipo encargado de las presentaciones.

Registrar con precisión los datos de los prospectos y las citas.

Dar seguimiento para confirmar la asistencia a las citas.

Requisitos + Salario y beneficios

Vivir en Houston o áreas cercanas.

Título de secundaria (preferido, no obligatorio).

Tener vehículo propio (para trabajo presencial).

Facilidad de comunicación y habilidades organizativas.

Manejo básico de computadora (correo electrónico, herramientas de agenda).

Aqua Remach llc ofrece un salario que va desde los $3.000 mil a los $5.000 al mes. Lo cual dependerá de si trabaja a medio tiempo o tiempo completo y de su desempeño.

Además, afirman que otorgan bonificaciones adicionales por cumplir metas de agendamiento.

Ventajas de trabajar en la empresa:

Horarios flexibles (trabajo remoto o presencial).

Entrenamiento pagado y capacitación continua.

Bono mensual de transporte (para puestos presenciales).

Bonos por rendimiento.

Oportunidades reales de crecimiento dentro de la empresa.

Postulación

Si considera que cumple con lo requerido y desea postularse, debe enviar un mensaje de texto o llamar al 281-723-9839 con tu nombre y disponibilidad.

Aqua Remach llc asegura que se comunicará con el postulante en menos de 24 horas para agendar su entrevista de trabajo.

Puede acceder el link de la propuesta en el siguiente enlace: https://www.simplyhired.com/job/vPwBJoSzvdWGBBDg4Soq4ik8nccGylJFh0vbW9iuR4iUwZh3DTQPhQ.

