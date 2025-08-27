Salud

Texas: guía para conseguir Narcan gratis y salvar una vida

El Narcan es un spray nasal que se utiliza para revertir los efectos de drogas opioides como el fentanilo y su misión es salvar vidas.

Por Jheilyn Cermeño
Miércoles, 27 de agosto de 2025 a las 03:43 pm

Las autoridades de salud en Texas, Estados Unidos (EEUU) tienen ocho dispensarios públicos donde las personas pueden obtener Narcan de manera gratuita para utilizarlo en situaciones extremas de emergencia por sobredosis de drogas.

El Narcan es un spray nasal que se utiliza para revertir los efectos de drogas opioides como el fentanilo y su misión es salvar vidas, reseña La Mañana de Nuevo Laredo en su portal web.

El doctor Richard Chamberlain, director de salud en Laredo, dijo que el acceso al Narcan es totalmente gratuito en los dispensarios.

En este año ya se registraron 10 muertes de sobredosis en la ciudad, pero las autoridades estiman que sin estos gabinetes con Narcan gratis la cifra sería mucho más alta. 

¿Dónde conseguir Narcan gratis?

De acuerdo con el reporte, los gabinetes se ubicaron estratégicamente en áreas de fácil acceso en todo Laredo, incluidos centros comunitarios, bibliotecas, parques públicos y otros lugares de alto tráfico.

Cada gabinete contiene kits de naloxona junto con instrucciones claras sobre cómo administrar el medicamento de manera efectiva durante una situación de sobredosis.

Lugar                                        Dirección
Centro Recreativo Haynes       2102 Clarks Crossing Drive
Centro Recreativo El Edén       4735 Loma Vista Drive
Centro Recreativo Fasken       15201 Cerralvo Drive
Biblioteca Bruni                        1120 San Bernardo
Centro Recreación Cigarroa     2201 Zacatecas
Departamento de Salud            2600 Cedar
Centro Marcos Aranda             4418 Old Santa Maria Rd.
Roots Recovery Center            4101 Juárez

