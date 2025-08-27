Texas: guía para conseguir Narcan gratis y salvar una vida

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades de salud en Texas, Estados Unidos (EEUU) tienen ocho dispensarios públicos donde las personas pueden obtener Narcan de manera gratuita para utilizarlo en situaciones extremas de emergencia por sobredosis de drogas.

El Narcan es un spray nasal que se utiliza para revertir los efectos de drogas opioides como el fentanilo y su misión es salvar vidas, reseña La Mañana de Nuevo Laredo en su portal web.

El doctor Richard Chamberlain, director de salud en Laredo, dijo que el acceso al Narcan es totalmente gratuito en los dispensarios.

En este año ya se registraron 10 muertes de sobredosis en la ciudad, pero las autoridades estiman que sin estos gabinetes con Narcan gratis la cifra sería mucho más alta.

¿Dónde conseguir Narcan gratis?

De acuerdo con el reporte, los gabinetes se ubicaron estratégicamente en áreas de fácil acceso en todo Laredo, incluidos centros comunitarios, bibliotecas, parques públicos y otros lugares de alto tráfico.

Cada gabinete contiene kits de naloxona junto con instrucciones claras sobre cómo administrar el medicamento de manera efectiva durante una situación de sobredosis.

Lugar Dirección

Centro Recreativo Haynes 2102 Clarks Crossing Drive

Centro Recreativo El Edén 4735 Loma Vista Drive

Centro Recreativo Fasken 15201 Cerralvo Drive

Biblioteca Bruni 1120 San Bernardo

Centro Recreación Cigarroa 2201 Zacatecas

Departamento de Salud 2600 Cedar

Centro Marcos Aranda 4418 Old Santa Maria Rd.

Roots Recovery Center 4101 Juárez

