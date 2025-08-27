Ciudades de Miami habilitan nueva opción para pagar estacionamientos: conoce las ventajas y qué pasa con las tarifas

Suscríbete a nuestros canales

En varias ciudades de Florida, Estados Unidos (EEUU) se ha activado una nueva opción para que los conductores paguen en estacionamientos, esto es lo que debe saber.

Estamos hablando de que, hasta hace poco, los habitantes solo contaban con la aplicación móvil PayByPhone para pagar el parquímetro a la hora de estacionarse en muchas de las ciudades.

Resulta que finalmente, Miami, Miami Beach, South Miami y ahora Coral Gables, han añadido otra opción, se trata de ParkMobile.

Lo cual resulta ser una buena noticia, ya que esta es la misma aplicación que usan los conductores para pagar el estacionamiento el resto de las ciudades del sur del estado.

Esto significa que los conductores ya no tendrán que cambiar entre aplicaciones de estacionamiento, como lo reseña el portal de El Nuevo Herald.

¿Dónde se ha habilitado ParkMobile en 2025?

Miami, que ha usado PayByPhone durante más de una década, a principios de este año también permitió que los conductores pagaran con ParkMobile.

Así mismo, Miami Beach, que antes era territorio exclusivo de ParkMobile, también añadió PayByPhone el año pasado para facilitar el estacionamiento.

Coral Gables es la última ciudad del sur de la Florida en permitir que los automovilistas paguen con la aplicación que prefieran.

La directora de estacionamiento, sostenibilidad y servicios de movilidad de Coral Gables, Mónica Beltrán, indica que las tarifas de estacionamiento son las mismas, independientemente de la aplicación con la que pague.

El precio depende de dónde se estacione y por cuánto tiempo, actualmente se están actualizando las señales de la ciudad para reflejar la nueva opción de pago ParkMobile.

Descuentos en estacionamientos

Por otra parte, actualmente los residentes de Coral Gables cuentan con una manera de conseguir estacionamiento más barato.

Pueden inscribirse en el nuevo programa de estacionamiento con descuento para residentes que la ciudad está probando por medio de un plan piloto.

Resulta que desde abril y abril y ahora hasta enero de 2026, se ofrece a los residentes registrados un 25 por ciento de descuento en toda la ciudad al pagar con PayByPhone y ParkMobile.

Esto aplica para estacionamientos en la vía pública administrados por la ciudad:

Como estacionamientos municipales y en el Minorca Garage.

“El objetivo es retribuir a nuestros residentes y animarlos a comprar y comer más en Miracle Mile, Giralda’s Restaurant Row y otras manzanas vecinas que conforman el distrito comercial central de la ciudad”, explicó la comisionada Melissa Castro a Miami Herald.

Además, se ha indicado que se está trabajando en planes para ofrecer el descuento también en otros estacionamientos de la ciudad.

Para beneficiarse, los residentes deben descargar y completar la solicitud de descuento en el siguiente enlace: Resident Parking Rate Pilot Program | Coral Gables.

Además, los residentes que registren la placa de su auto para el descuento de estacionamiento ya no pagarán una tarifa de servicio al usar PayByPhone y ParkMobile para pagar el estacionamiento.

Lo cual sí deberán seguir haciendo los visitantes, el pago es de 35 centavos.

La ciudad aún está probando el programa de descuento de estacionamiento para determinar si puede hacerse permanente.

