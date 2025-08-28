¿Se encomiendan a todos los santos cada día? Estos pueblos y ciudades de EE.UU. no tienen policías: así se las ingenian para su seguridad

Suscríbete a nuestros canales

Los policías del pequeño pueblo de Ridgely, en Maryland, fueron suspendidos en su totalidad mientras fiscales estatales investigan presuntas irregularidades dentro del departamento.

La decisión, tomada por la comisión local de tres miembros, sorprendió a los 1.600 residentes, quienes quedaron sin cuerpo policial propio y con más preguntas que respuestas.

La medida generó temor sobre la seguridad y los tiempos de respuesta en emergencias, según reseña la web El Financiero de México.

En una breve declaración, las autoridades locales confirmaron que la suspensión fue “con sueldo” y sin precisar cuántos agentes resultaron afectados.

El sitio oficial del departamento indica que la fuerza contaba con media docena de oficiales. “Nos tomaron por sorpresa. Te hace cuestionar la integridad de las personas que se supone deben proteger y servir”, declaró Holly Justice, empresaria local, a la AP.

Un pasado manchado por la muerte de Anton Black

No es la primera vez que el departamento de Ridgely queda bajo la lupa. En 2018, su entonces jefe estuvo involucrado en la muerte de Anton Black, un joven afroestadounidense de 19 años que perdió la vida tras ser inmovilizado por agentes durante más de cinco minutos.

La familia obtuvo un acuerdo de 5 millones de dólares tras demandar por negligencia.

El caso de Ridgely refleja una crisis más amplia: en varios estados, pequeñas localidades se ven obligadas a disolver sus departamentos de policía debido a la falta de recursos, bajos salarios y dificultades para contratar personal.

En lugares como Goodhue (Minnesota) o Limestone (Maine), las comunidades ya dependen de policías de condado o estatales.

Escasez nacional de agentes

Según el Foro Ejecutivo de Investigación Policial (PERF), las renuncias de policías aumentaron un 47% desde 2019 y las jubilaciones un 19%.

El director del organismo, Chuck Wexler, advierte: “Menos personas se postulan para ser oficiales de policía, y más agentes se jubilan o renuncian a un ritmo tremendo. Hay escasez de policías en todo el país”.

