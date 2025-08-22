Nueva flota de la policía de California: estos son los autos de lujo que usarán para cazar a conductores imprudentes

Suscríbete a nuestros canales

La Patrulla de Caminos de California (CHP) ha incorporado una nueva flota de vehículos tipo SUV, diseñados para pasar desapercibidos en las vías y así detectar conductores que exceden los límites de velocidad o conducen de manera peligrosa.

Esta renovación implica un cambio en la apariencia tradicional de los autos patrulla, que ahora cuentan con un diseño menos visible y más parecido a vehículos civiles.

La información sobre esta actualización fue obtenida del portal web Los Ángeles News, que reporta que estos autos se encuentran equipados con un esquema de colores variados y discretos, alejados del clásico blanco y negro que caracteriza a los vehículos policiales.

Colores civiles y diseño sin señales tradicionales de patrulla

Los nuevos SUV Dodge Durango están pintados en tonos como Gris Vapor, Gris Destructor, Triple Níquel, Óxido Rojo y un azul intenso llamado Movimientos Nocturnos, todos ellos buscando minimizar su visibilidad.

Además, estos vehículos carecen de accesorios comunes en patrullas como parachoques de empuje, antenas evidentes y barras de luces en el techo, facilitando que los conductores no los identifiquen fácilmente.

Detenciones y control de la conducción imprudente

Oficiales asignados a la operación reportan haber utilizado estos SUV para seguir a conductores que superan los 80 millas por hora, en algunos casos llegando a velocidades de más de 100 millas por hora para interceptarlos.

La estrategia ha permitido capturar a quienes realizan maniobras peligrosas sin que se detecten a simple vista, logrando en muchos casos emitir advertencias verbales.

