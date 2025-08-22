Exigen parar la construcción de un campamento de lujo en California: esta especie corre peligro de extinción

Suscríbete a nuestros canales

Un complejo de "glamping" de lujo ha sido propuesto para construirse en las cercanías de un reconocido parque nacional, despertando inquietudes entre la comunidad local y grupos ambientalistas.

El plan plantea modificaciones en el territorio y busca promover el turismo, pero enfrenta oposición por posibles consecuencias en el entorno natural y residencial.

La información fue tomada del portal web del medio especializado en noticias medioambientales, que detalla los aspectos y diferencias opiniones sobre el desarrollo turístico y sus repercusiones.

Demanda contra la ciudad por presunta omisión en evaluación ambiental

Vecinos y organizaciones ambientales han presentado una demanda contra las autoridades municipales relacionadas con la aprobación del proyecto turístico.

Alegan que no se realizó un análisis ambiental exhaustivo que contemple los posibles daños a la fauna, la flora y la calidad de vida de residentes.

Según los opositores, la zona prevista para la construcción alberga especies protegidas y es un área de valor ecológico importante para la conectividad de la vida silvestre.

Entre los puntos cuestionados están el aumento del tráfico vehicular, el impacto en la calidad del aire y la insuficiencia de medidas para mitigar efectos negativos sobre las tortugas del desierto y otras especies amenazadas.

Tortugas en peligro

Las tortugas del desierto, algunas de ellas conocidas por los residentes locales por nombres como Big Boy y Squiggles, son una de las especies más afectadas por el proyecto de glamping.

Estas especies están catalogadas como en peligro de extinción en California y habitan en el área prevista para la construcción. Los opositores al proyecto advierten que el ruido, la luz y la alteración del hábitat pueden poner en riesgo su supervivencia, mientras que los estudios presentados por los desarrolladores no lograron detectar su presencia, lo que ha generado controversia sobre la veracidad y suficiencia de las evaluaciones ambientales realizadas.

Respuesta oficial y características del proyecto

Por su parte, las autoridades locales defienden el proyecto argumentando que este generará empleo y aportes económicos en una región con indicadores de pobreza superiores al promedio estatal.

La empresa desarrolladora planea construir cabañas y espacios destinados a la observación del entorno natural, cuidando aspectos como la contaminación lumínica para preservar el cielo nocturno.

Las instalaciones incluirían además piscinas, áreas comunes y una planta de tratamiento de aguas residuales. La ciudad aprobó el plan bajo una declaración ambiental que se considera menos detallada que un informe de impacto ambiental completo, recurso que ha sido cuestionado por los demandantes.

El proyecto está ubicado en una franja de matorral cercana al parque, con una extensión total de más de 150 acres, donde se buscará combinar desarrollo y conservación en distintos sectores.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube