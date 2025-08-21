¡Alerta por el clima en EE.UU.! Alarma en California por este fenómeno meteorológico: este es el pronóstico actualizado

Suscríbete a nuestros canales

Una fuerte y prolongada ola de calor amenaza a California y al suroeste de Estados Unidos. Se espera que las temperaturas alcancen niveles casi récord, lo que incrementa el peligro de incendios forestales.

Para proteger a los residentes, las autoridades en Los Ángeles abrieron centros de enfriamiento y les aconsejaron evitar actividades extenuantes al aire libre.

El gobernador de California, Gavin Newsom, ordenó el despliegue de recursos estatales para el combate de incendios en zonas de alto riesgo.

Calor sofocante en Estados Unidos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de calor extremo para el sur de California, vigente desde el miércoles y durante todo el fin de semana.

Los meteorólogos aconsejan a las personas que, si necesitan estar al aire libre, realicen sus actividades en las primeras horas de la mañana y que se mantengan hidratados.

Se pronostica que el centro de Los Ángeles alcanzará los 36 °C (97 °F) el viernes. Mientras tanto, los valles del norte se preparan para temperaturas de hasta 42 °C (108 °F). Las áreas desérticas, como Palm Springs, experimentarán varios grados más de calor.

Mientras las temperaturas subían el martes en el centro de Los Ángeles, Candice Catlett, quien usa una silla de ruedas, buscó refugio en la sombra. "Hace un calor abrasador aquí afuera", comentó Catlett. "Me puse bloqueador solar. Espero poder encontrar algo de agua fría. Estoy tratando de mantenerme fuera del sol directo".

Riesgo de incendios forestales

El Valle de la Muerte, conocido por su calor, alcanzó temperaturas de 49 °C (120 °F). Esto es 7 grados menos que el récord de 56 °C (134 °F) que registró en 1913, la temperatura más alta registrada en la Tierra.

En Arizona, se espera que el pico de la ola de calor llegue el jueves y viernes, con temperaturas que podrían alcanzar los 43 °C (110 °F) en el sur y el oeste. También se pronostican temperaturas similares en Las Vegas.

Las autoridades han emitido advertencias de bandera roja por alto peligro de incendios forestales en los condados de Los Ángeles, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo, que estarán vigentes hasta el sábado.

El Servicio Meteorológico aconseja a los residentes de áreas de alto riesgo que revisen sus planes y rutas de evacuación. Para responder rápidamente, el estado ha enviado diez camiones de bomberos y varios equipos a Los Ángeles, reseña AP.

Nancy Ward, directora de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador, señaló: "Al preposicionar unidades de bomberos, equipos y otros recursos en áreas de alto riesgo, podemos responder más rápido y de manera más efectiva cuando sea necesario".

El incendio más grande de este año en California, el Gifford, estaba contenido en un 95 % el miércoles.

