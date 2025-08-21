Trabajo en Michigan para migrantes: así puedes aplicar a la oferta de Bartley Farms con visa H-2A

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva oferta de empleo en Michigan fue publicada por la empresa Bartley Farms, ubicada en Dowagiac, para contratar a 10 trabajadores agrícolas con visa H-2A.

La vacante está dirigida a migrantes con experiencia en la cosecha de árboles frutales, especialmente manzanas, y representa una oportunidad para laborar legalmente en Estados Unidos bajo condiciones documentadas, reseña la web Vive USA.

El puesto es de tiempo completo, con una jornada de 40 horas semanales, de lunes a viernes entre las 7:00 a.m. y las 3:00 p.m.

El salario ofrecido es de $18.15 dólares por hora, lo que supera el mínimo federal vigente y se alinea con los estándares de pago para trabajadores temporales en el sector agrícola.

Tareas y condiciones del trabajo

Las actividades contemplan la cosecha manual de manzanas bajo estándares de calidad, así como poda, limpieza de campos, desmalezado y mantenimiento de sistemas de riego.

También se incluye la operación de tractores y carretillas elevadoras dentro de la granja, actividades de empaque, clasificación de productos y labores generales de huerto, como plantar árboles, atar ramas y pintar troncos.

Para postular, los interesados deben acreditar al menos tres meses de experiencia verificable en la cosecha de árboles frutales comerciales.

Además, se solicitarán referencias laborales de los últimos tres años. No se requiere prueba de drogas previa al empleo; en caso de que se aplique, será cubierta por el empleador.

Requisitos y proceso de aplicación

El puesto está ubicado en 53138 Townhall Rd., Dowagiac, MI 49047, bajo la razón social Gary F Bartley / Bartley Farms.

Los solicitantes pueden aplicar directamente con el empleador al correo [email protected], o revisar la convocatoria a través del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

La visa H-2A permite a los extranjeros trabajar en campos o invernaderos hasta por tres años, con posibilidad de renovación por temporadas.

