EE. UU. planea reducir la duración de las visas para estudiantes y periodistas: conoce los nuevos requisitos

El gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) propuso una nueva norma para reducir el tiempo de las visas de estudiantes, visitantes de intercambio y periodistas.

Según una informamación difundida por la agencia de noticias EFE, la propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afecta a varios grupos. Las personas con visa F (estudiantes) y con visa J (visitantes de intercambio cultural) tendrán un límite de cuatro años en su estancia. Para los periodistas con visa I, el tiempo se reduce a 240 días. Con esta medida, el gobierno busca un control más exhaustivo sobre quienes entran y salen del país.

¿Cuáles son las excepciones y los costos adicionales?

Hay algunas excepciones a la regla. Los periodistas pueden prorrogar su estancia mientras su proceso de extensión esté pendiente. Sin embargo, los trabajadores de medios de comunicación de China solo tendrán una estancia de 90 días.

La iniciativa también establece que las visas de estudiantes y periodistas tendrán costos adicionales. El DHS estima que los costos anuales de la medida llegarán a 392.4 millones de dólares.

¿Qué pasa con los estudiantes de posgrado?

Los estudiantes de posgrado no podrán cambiar de estudios bajo este visado y solo tendrán 30 días para salir de EE. UU. una vez que acaben su formación.

Antes tenían 60 días para dejar el país. Los estudiantes de programas de inglés tampoco podrán permanecer más de 24 meses en el país.

¿Qué se sabe del plan del gobierno?

El gobierno de Trump ya había presentado una iniciativa similar en su primer mandato, pero no se aprobó. La nueva propuesta de la administración de visas de estudiantes y periodistas se someterá a un proceso de revisión de 30 días donde se podrán recibir comentarios antes de que siga su curso.

