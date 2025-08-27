¿Un nuevo paraíso en Little Tokyo? Los increíbles productos que encuentras en este mercado oculto de Los Ángeles

Suscríbete a nuestros canales

Little Tokyo se prepara para dar la bienvenida a un nuevo y vibrante evento que promete enriquecer la experiencia de los visitantes y residentes.

Se trata de el Mercado de Agricultores de Little Tokyo, que abrirá sus puertas el 30 de agosto en la Plaza Isamu Noguchi, y ofrecerá una variedad de productos agrícolas frescos y deliciosos, según Telemundo.

¿De qué va el mercado?

El mercado se enfocará en resaltar a proveedores japoneses estadounidenses, rindiendo homenaje a la rica historia de la comunidad y su importante contribución a la agricultura en Estados Unidos.

Entre los participantes se encuentran reconocidas granjas como Tamai Farms, Yamabushi Farms y Shigeru Nursery, así como Hernandez Brothers Family Farm y Henry's Farms.

Jennifer Grissom, Directora Ejecutiva de Food Access LA, destacó que el mercado va más allá de ofrecer productos frescos.

Afirmó que se trata de crear un espacio donde la comunidad pueda reunirse y conectar con los agricultores locales.

Importancia

Esta iniciativa busca fomentar el apoyo a pequeñas empresas y fortalecer los lazos comunitarios en el corazón de Little Tokyo, donde la comida y la cultura se entrelazan.

La colaboración con el Centro Cultural y Comunitario Japonés Americano (JACCC) también subraya el compromiso de enriquecer el vecindario mediante experiencias culturales y eventos significativos.

Inauguración

La apertura del mercado contará con actividades especiales que animarán la jornada, brindando a los asistentes una experiencia única y festiva.

Los organizadores invitan a todos a seguir sus redes sociales para obtener más información sobre las novedades y actividades del mercado.

Con esta nueva propuesta, Little Tokyo se reafirma como un punto de encuentro para celebrar la diversidad cultural y el espíritu comunitario.

