Alquileres en Chicago: entérate sobre cuáles son los actuales costos para rentar vivienda

Las personas que desean mudarse a vivir en Chicago, Illinois, Estados Unidos (EEUU) y planean alquilar una vivienda, deben tener en cuenta que se perfila como una de las más costosas del estado.

Esto es lo que ha revelado un estudio realizado por una destacada empresa del sector de los inmuebles, Zumper.

Es importante tener en cuenta que Zumper es una compañía tecnológica de bienes raíces que opera una plataforma en línea (a través de su sitio web y aplicación) para ayudar a las personas a encontrar, alquilar y pagar apartamentos y casas.

El informe señala que Chicago se mantiene como uno de los mercados de alquiler más caros de Estados Unidos, ocupando el puesto número 11 a nivel nacional.

Esto dice Zumper sobre el costo de la vivienda

Zumper registra que el actual costo promedio para alquilar un apartamento con una habitación en Chicago en agosto 2025 es de $2150.

En el caso de ir por una opción con más de dos habitaciones, la cuota mensual aumentaría a $2570.

Indican que estos costos reflejan el mayor aumento mensual en relación con otro tipo de propiedades en Illinois.

Especifican que la tasa de incremento es del 6%.

Chicago: costo de la vida

El elevado costo de la vivienda no es arbitrario, es un reflejo del costo de la vida en la ciudad, como lo reseña el portal de La Nación.

Esto, según el informe realizado por Expatistan, una herramienta en línea que permite a las personas comparar el costo de vida entre diferentes ciudades alrededor del mundo.

Según esta plataforma, vivir en Chicago es más caro que en el 76% de las ciudades de EE.UU.

Para una persona soltera, el gasto mensual estimado es de alrededor de $4.414 dólares, mientras que para una familia de cuatro, el monto asciende a aproximadamente $7.341 dólares.

A continuación, un desglose de los costos de vida estimados en Chicago, según el estudio:

Vivienda: el alquiler es el gasto más alto.

Comida: un menú del día puede rondar los $24 dólares. Un menú en un restaurante de comida rápida cuesta cerca de $12 dólares.

Transporte: un abono mensual de transporte público cuesta alrededor de $75 dólares.

Servicios: la electricidad y el agua para una persona en un estudio pequeño es de aproximadamente $141 dólares mensuales. El servicio de internet cuesta unos $61 dólares mensuales.

