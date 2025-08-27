Ese 28 de agosto el tren más veloz de EEUU comienza a prestar servicio: conoce las rutas que cubre

Suscríbete a nuestros canales

Los ciudadanos están por disfrutar una nueva experiencia cuando entre en servicio el tren más rápido de los Estados Unidos, que conectará a Nueva York, Washington, DC, y Boston.

La construcción del tren NextGen Acela estuvo a cargo del líder ferroviario mundial Alstom. Mientras que Amtrak, más conocida como Corporación Nacional de Ferrocarriles de Pasajeros, estará a cargo de la venta de los boletos, reseña Secret NYC.

El uso de estas unidades busca elevar la calidad del servicio entre las principales ciudades del noreste, según anunció la compañía estatal en su comunicado oficial.

¿Qué es Amtrak?

Es la empresa de transporte ferroviario de pasajeros en los Estados Unidos que, con apoyo de subsidios estatales y federales, transporta a más de 30 millones de pasajeros durante todo el año.

Es una evolución del viaje. En pocas semanas, haremos historia al lanzar un nuevo estándar para el transporte ferroviario en EE.UU.”, mencionó Roger Harris, presidente de Amtrak.

Amtrak tendrá mayor capacidad

NextGen Acela incorporará trenes con mayor capacidad, pues cada unidad ofrecerá un 27% más de asientos y una velocidad máxima de 257 kilómetros por hora 160 millas por hora.

Cada una equipada con tecnología de conectividad avanzada, acceso a internet inalámbrico sin costo y mejoras en sus instalaciones, recogió Reuters a partir de datos institucionales.

Se prevé completar la incorporación de 28 unidades nuevas hacia 2027 manteniendo operativo el servicio actual durante el proceso.

Los cinco primeros trenes reemplazarán progresivamente a las unidades existentes y se identificarán fácilmente en los horarios publicados en medios digitales y en la venta en línea gracias a una etiqueta distintiva, según confirmó la empresa.

