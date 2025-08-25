Comunidad se une contra ICE: así fue el operativo de la agencia en Los Ángeles que no termina como se esperaba

Suscríbete a nuestros canales

Un operativo migratorio fue frustrado en Los Ángeles después de que agentes federales intentaron ingresar a la fuerza a un establecimiento comercial. La acción no prosperó gracias a la reacción de la comunidad y de empleados del local, quienes bloquearon el acceso a las autoridades.

La información fue recopilada del portal web La Opinión que documentó el suceso en una conocida barbería del área. Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentaron realizar detenciones en el lugar, sin obtener resultados, generando un ambiente tenso con quienes estaban presentes.

Esto fue lo que pasó

Los oficiales buscaban a una persona dentro del local, sin que se confirmara si era cliente o trabajador. Videos difundidos muestran a los agentes intentando forzar la entrada mientras empleados y residentes mantenían la puerta cerrada para evitar su acceso.

La actitud de los oficiales fue calificada como agresiva hacia los presentes y quienes grababan.

El incidente ocurrió el jueves 21 de agosto en Presidential Barber Shop, ubicada en la ciudad de Lynwood, al sur de Los Ángeles, California. Los agentes de ICE intentaron irrumpir para arrestar a un inmigrante dentro del establecimiento, pero no lograron efectuar capturas y se retiraron posteriormente.

Vecinos y trabajadores como Juana y Rosalba Ortega expresaron preocupación por el trato recibido y el impacto de estos operativos en la comunidad inmigrante.

Segun escribe el medio La Opinión, el psicoterapeuta Renato Pérez, quien dio declaraciones luego del evento, señaló que la reiteración de estos procedimientos incrementa el estrés y la ansiedad en la población latina, recomendando prácticas para manejar el impacto emocional, como la meditación y limitar la visualización de videos relacionados en redes sociales.

