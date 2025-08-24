"La estafa fantasma": lo que esconde el nuevo esquema que deja sin ahorros a miles de jubilados en EE. UU.

Suscríbete a nuestros canales

Un fraude cibernético está causando pérdidas millonarias a personas mayores en Estados Unidos, afectando especialmente sus ahorros de toda la vida. La amenaza, bautizada como "jáquer fantasma", preocupa a autoridades y expertos por su alcance y sofisticación.

La información proviene del portal web donde se recopilan declaraciones oficiales y análisis de especialistas, que explican el modo de operación de este esquema y las recomendaciones para evitar caer en sus trampas.

Tres fases del fraude: una operación estructurada

Según se informó, esta estafa se desarrolla en tres etapas sucesivas. En la primera, los estafadores se hacen pasar por personal de soporte técnico y contactan a la víctima a través de llamadas telefónicas, mensajes o correos electrónicos.

El gancho utilizado es la supuesta detección de cargos no autorizados, y a partir de allí convencen a la persona para que instale un software que permite acceso remoto a sus dispositivos.

En la etapa siguiente, el delincuente adopta la identidad de un empleado bancario y alerta sobre un supuesto ataque a las cuentas del afectado.

Sugiere transferir el dinero a cuentas “seguras” usando diversos métodos, que incluyen pagos en efectivo y criptomonedas. Estas operaciones pueden extenderse durante semanas o meses.

Finalmente, para reforzar la mentira, un tercero se presenta como representante de una agencia gubernamental estadounidense y exige nuevas transferencias bajo el pretexto de proteger los fondos. Esta última fase combina elementos de presión y confianza falsa para asegurar que la víctima continúe enviando dinero.

Recomendaciones y perfil de las víctimas

El FBI, junto con expertos en ciberseguridad, ha puesto énfasis en la situación crítica que enfrentan los adultos mayores, quienes son el blanco principal de esta modalidad de fraude.

Un especialista en seguridad informática destacó que los estafadores emplean inteligencia artificial para personalizar los ataques, utilizando información de redes sociales para adaptar sus mensajes a los intereses de las víctimas.

Las autoridades insisten en la importancia de la prevención: no confiar en llamadas no solicitadas, no descargar programas desconocidos y verificar directamente con las instituciones financieras antes de efectuar cualquier transferencia.

Además, la recuperación del dinero generalmente es limitada, y cuanto antes se denuncie el fraude, mayor es la probabilidad de revertir las pérdidas.

