¡La fachada perfecta para el crimen! Esta ferretería en Los Ángeles era el centro de una red de robos de $4.5 millones

Una operación policial en Los Ángeles desveló una red delictiva dedicada al robo de carga que utilizaba establecimientos que aparentaban ser tiendas ferreteras.

La investigación, que reveló la magnitud y sofisticación de esta actividad ilegal, permitió recuperar una gran cantidad de bienes sustraídos y proceder con el arresto de su presunto responsable.

La información proviene del portal web de noticias local y de fuentes oficiales policiales. Se encontró que los productos robados provenían de diversas fuentes de transporte, incluyendo trenes, camiones y buques de carga.

La policía indicó que las ferreterías, ubicadas en dos puntos estratégicos, funcionaban como puntos para la distribución y venta de los elementos sustraídos.

Operación en ferreterías y recuperación de bienes robados

Las ferreterías implicadas bajo los nombres General Tool & Wire en Montebello y Huntington Park, según la policía ocultaban mercancía sustraída, tenían en su inventario herramientas eléctricas, bicicletas eléctricas y electrodomésticos de reconocidas marcas como Dyson, Milwaukee, DeWalt y Makita.

Tras una serie de registros autorizados, se incautaron artículos con un valor aproximado de 4,5 millones de dólares. El propietario de los negocios fue detenido bajo sospecha de recibir propiedad robada y está a la espera de que se formulen cargos legales.

Cooperación entre agencias y próximas acciones legales

Esta compleja investigación contó con la colaboración del Departamento de Policía de Union Pacific y la Policía Portuaria de Los Ángeles.

Las autoridades trabajan en la vinculación de los objetos recuperados con reportes de robos previos en la región, además de rastrear su venta en plataformas en línea.

El fiscal de distrito confirmó que se esperan cargos severos y anticipó que podrían ocurrir más arrestos relacionados con esta red criminal.

