Oportunidad única en Los Ángeles: gana hasta $28 la hora sin necesidad de título universitario

Una de las divisiones más grandes de la Universidad del Sur de California, Estados Unidos (EEUU), está en la búsqueda de personal.
Ante ello, anunció una oferta para ganar hasta $28 la hora sin necesidad de título universitario.
¿Ganar hasta $28 la hora sin necesidad de título universitario?
El cargo aplica para un agente de recepción encargado de ofrecer a los huéspedes la ayuda e información eficiente y precisa, de forma amable y respetuosa.
Las responsabilidades:
-
Recibir a todos los huéspedes a su llegada y garantizar un proceso de registro rápido y eficiente, incluyendo la verificación de su identidad, crédito y pago de la estancia. Asignar las llaves de las habitaciones, asistir a los huéspedes, completar las tarjetas de registro y brindar cualquier otra asistencia necesaria. Colocar la información del huésped y de la habitación en los paquetes correspondientes de recepción y comunicar la información al personal del hotel correspondiente. Atender las solicitudes especiales siempre que sea posible.
-
Revise las cuentas y los cargos con los huéspedes durante el proceso de pago.
-
Asistir en el prerregistro y el bloqueo de habitaciones para reservas. Aceptar reservas para el mismo día y futuras cuando sea necesario. Conocer los procedimientos de cancelación.
-
Utilice técnicas de venta sugestiva para vender habitaciones y promocionar otros servicios del hotel.
-
Trabaje en estrecha colaboración con el departamento de limpieza y coordine las actualizaciones del estado de las habitaciones, notificando al departamento sobre todas las salidas, salidas tardías, llegadas anticipadas, solicitudes especiales y habitaciones de uso diario.
-
Coordinar las solicitudes de mantenimiento y reparación, y mantener el almacenamiento de las llaves de las habitaciones de los huéspedes. Comprender y cumplir a cabalidad las políticas y procedimientos adecuados de crédito, cobro de cheques y manejo de efectivo. Desempeñar las funciones de cajero (como liquidación de facturas, contabilizar cargos en las cuentas de los huéspedes y realizar cambios de moneda extranjera).
-
Responder consultas relacionadas con servicios y comodidades del hotel, restaurantes de la zona, entretenimiento e indicaciones de viaje.
-
Atienda las llamadas entrantes a través de la consola PBX de forma educada y profesional, utilizando la terminología estándar y dirigiéndolas al departamento, habitación, sala de reuniones o centro correspondiente. Use la etiqueta telefónica adecuada. Tome los mensajes y asegúrese de que se entreguen con prontitud. Utilice los procedimientos adecuados para el manejo de correo, paquetes y mensajes.
-
Leer y firmar el registro diario de transferencias y el tablón de anuncios. Conocer las actividades y reuniones diarias del hotel.
-
Manejar todas las llamadas internas y comunicar los comentarios, quejas y solicitudes de los huéspedes a los gerentes correspondientes.
-
Organizar excursiones, taxis u otros medios de transporte o reservas de restaurantes para los huéspedes que lo soliciten.
-
Informar sobre cualquier suceso o solicitud inusual al subgerente o al gerente de turno.
-
Realizar otras tareas relacionadas según se le asignen o soliciten. La Universidad se reserva el derecho de añadir o modificar funciones en cualquier momento.
Los interesados pueden aplicar a través de www.simplyhired.com.
