¡Saca bien tus cuentas! Estos son los nuevos recargos en EE.UU. para las compras por internet

Consumidores en Estados Unidos se benefician de la exención arancelaria que les permite importar paquetes internacionales de hasta $800 sin impuestos.

Sin embargo, esta era está llegando a su fin, ya que el viernes el gobierno estadounidense eliminará esta exención, lo que significa que los envíos ahora estarán sujetos a aranceles.

Estos varían entre el 10% y el 50% de su valor declarado, o un cargo fijo de entre $80 y $200 durante los próximos seis meses según informó Telemundo.

Alison Layfield, vicepresidenta de ePost Global, advierte que los compradores pueden experimentar una sorpresa desagradable al ver el aumento en los costos.

Recomendaciones

Para evitar sorpresas en los costos de importación, los consumidores deben prestar atención a varios factores al realizar compras en línea. Es importante que conozcan el país de origen del producto, ya que esto influye en la tasa arancelaria aplicable.

Además, los compradores deben verificar quién asumirá los impuestos de importación, ya que algunos vendedores pueden incluir estos costos en el precio final, mientras que otros dejarán que el comprador los cubra.

También es recomendable asegurarse de que el pedido se envíe desde un almacén dentro de Estados Unidos, lo que puede ayudar a evitar aranceles adicionales.

Impuestos

Una vez que un paquete llega al país, pasa por una casa de despacho de aduanas, donde los agentes revisan los códigos arancelarios para determinar los impuestos aplicables.

Dependiendo del servicio de mensajería utilizado, los compradores pueden tener que liquidar estos aranceles al momento de la entrega.

Si los consumidores reciben una factura inesperada de aduanas, pueden impugnarla, aunque esto puede no garantizar un reembolso. La claridad en los costos de envío y aranceles es fundamental para evitar conflictos entre vendedores y compradores.

