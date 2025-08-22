Aranceles de EEUU limitan los envíos de DHL: estos clientes solo pueden mandar paquetes como "regalo"

Suscríbete a nuestros canales

A partir del 29 de agosto, entran en vigor nuevos aranceles para las importaciones en Estados Unidos (EEUU), así lo confirmaron este viernes en un comunicado.

Esto ha motivado a DHL a limitar sus servicios para paquetes desde Alemania. La compañía ahora busca evitar que sus clientes asuman costos inesperados o demoras significativas, así lo indica una información publicada por la agencia de noticias EFE.

¿Qué paquetes se pueden enviar por DHL?

Ahora, los clientes de DHL solo pueden enviar a EEUU paquetes de particulares que se declaran como "regalo".

Además, el valor del contenido no puede superar los 100 dólares. Los paquetes de mayor valor solo se pueden enviar con un servicio express, lo que aumenta el costo.

¿A qué clientes afecta la nueva medida?

La mayoría de los envíos de particulares tienen un valor inferior a 100 dólares, por lo que DHL no espera un gran impacto en este segmento.

Sin embargo, los clientes de empresas se verán más afectados. La medida busca garantizar que todos los envíos cumplan con las nuevas regulaciones aduaneras.

Varias empresas postales de Europa, como las de Austria, Bélgica, Noruega, Suecia y Dinamarca, también han anunciado limitaciones similares.

