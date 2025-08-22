Retiran camarones en Estados Unidos: descubre si tu marca está en la lista de riesgo radiactivo

Suscríbete a nuestros canales

Los camarones congelados de la empresa Southwind Foods fueron retirados del mercado estadounidense tras detectarse una posible exposición a material radiactivo Cesio-137 (Cs-137), informó la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

La medida preventiva afecta a varios estados del país y busca reducir cualquier riesgo sanitario, según confirmó NBC News.

La compañía, con sede en California, tomó la decisión de retirar voluntariamente los productos luego de que la FDA advirtiera sobre la potencial contaminación.

Retiro en nueve estados y múltiples marcas

Los camarones afectados circularon en el mercado entre el 17 de julio y el 8 de agosto, y llegaron a consumidores en Alabama, Arizona, California, Massachusetts, Minnesota, Pensilvania, Utah, Virginia y Washington.

Las marcas incluidas en la alerta son Sand Bar, Best Yet, Arctic Shores Seafood Company, Great American Seafood Imports Co. y First Street.

Aunque la FDA no ha especificado los comercios donde se vendieron los productos, instó a distribuidores y minoristas a notificar de inmediato a sus clientes.

La recomendación oficial es descartar o devolver el producto para obtener un reembolso completo, y bajo ninguna circunstancia consumirlo.

El Cesio-137, según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), se utiliza en equipos médicos e industriales, pero fuera de un control especializado puede dañar el ADN celular e incrementar el riesgo de cáncer.

Segundo caso en la misma semana

Este retiro se produce pocos días después de un incidente similar con la empresa indonesia PT. Bahari Makmur Sejati, cuyos camarones congelados también fueron retirados en Estados Unidos por riesgo de exposición a radiación. En ese caso, varios lotes se habían distribuido a través de Walmart.

La FDA mantiene una investigación abierta para determinar el origen de la posible contaminación en ambos casos.

Southwind Foods informó que coopera con las autoridades y habilitó un canal de atención al consumidor para aclarar dudas sobre los lotes implicados.

