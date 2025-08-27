¡Atención mexicanos! Nuevo trámite para la visa de EE. UU. afectará a solicitantes desde septiembre

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Estado de Estados Unidos (EE. UU). modificará las categorías de solicitantes que califican para una exención de entrevista consular, a partir del 2 de septiembre.

Según una publicación de El Comercio, el cambio afectará especialmente a los solicitantes mexicanos menores de 14 años y mayores de 79. Hasta ahora, estos grupos podían renovar o solicitar su visa de EE. UU. sin una entrevista presencial.

Pero con la nueva normativa, todos los solicitantes, sin importar su edad, deberán pasar por el trámite de forma obligatoria.

¿Cuáles son los objetivos del nuevo requisito?

El Departamento de Estado de EE. UU. busca fortalecer los controles migratorios y de seguridad con esta medida.

A pesar de que representa un desafío adicional para quienes planean renovar su visa de EE. UU., la administración justifica el cambio como una forma de garantizar la integridad del proceso.

¿Quiénes aún pueden renovar sin entrevista?

A pesar de los cambios, algunas categorías de solicitantes aún pueden ser elegibles para renovar su visa de EE. UU. sin una entrevista.

Los solicitantes de visas diplomáticas y quienes renuevan una visa de turista B1/B2 pueden estar exentos de la entrevista. No obstante, deben cumplir con todos los requisitos.

¿Qué recomendaciones dan los expertos?

Para quienes planean renovar su visa de EE. UU., los expertos recomiendan revisar cuidadosamente los nuevos lineamientos.

Aconsejan prepararse para una posible entrevista presencial, completar el formulario DS-160, crear una cuenta en el sistema, agendar la cita y seguir las instrucciones para la entrega de documentos.

