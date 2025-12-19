Fórmula casera para eliminar la grasa de la cocina: aprende a prepararla a base de limón

Suscríbete a nuestros canales

Las cáscaras de limón contienen propiedades antisépticas, al tiempo que aportan múltiples beneficios para mantener el hogar limpio y con un buen aroma.

En ese contexto, de acuerdo a la información reseñada por Diario uno, mezclar cáscaras de limón con pasta de diente es ideal para limpiar superficies que tengan mucha grasa adherida. Además, dicha fórmula también funciona para limpiar la tina de la lavadora.

¿Cómo preparar la mezcla?

Ingredientes

1 cucharada de jugo de limón.

2 trozos de cáscara de limón.

1 cucharada de pasta de dientes.

Preparación

1- Vierte el jugo de limón y la pasta de dientes en un recipiente, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad.

2- Agrega los trozos de cáscara de limón a la mezcla y bate todos los ingredientes.

3- Vierte la mezcla en un envase de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

¿Cómo aplicar la mezcla en la superficie afectada?

Lo más recomendable es que la persona aplique la mezcla en el lugar afectado y dejé actuar durante 15 minutos, posteriormente, debe retirar la mezcla con un paño húmedo.

Cabe destacar, que la persona puede repetir el referido proceso las veces que sean necesarias hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre la superficie.

En definitiva, mantener la casa limpia es fundamental para evitar la aparición de focos infecciosos.

