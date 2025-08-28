Programa de embellecimiento de Miami-Dade: así puedes recibir hasta $8.000 para tu vivienda

Suscríbete a nuestros canales

Cierto distrito del condado de Miami-Dade, Florida, Estados Unidos (EEUU), ha creado un programa que beneficia a los residentes que desean hacer reparaciones y mejoras en sus viviendas, te contamos los detalles.

Se trata del nuevo Programa de Embellecimiento del Hogar que se anunciado para ciertos habitantes elegibles del distrito 12, una zona que abarca una parte significativa del noroeste del condado.

Esta iniciativa es posible gracias al Comisionado Juan Carlos "JC" Bermúdez, en conjunto con el Departamento de Acción Comunitaria y Servicios Humanos del Condado de Miami-Dade (CAHSD), quien lo dio a conocer a través de un comunicado.

El objetivo es apoyar a los propietarios de viviendas de bajos ingresos y el aporte económico se otorgará mediante “subvenciones para pintura exterior y paisajismo” para viviendas unifamiliares independientes.

Tenga en cuenta que en el distrito 12 se incluye:

Doral: La mayor parte de la ciudad de Doral está incluida en este distrito.

La mayor parte de la ciudad de Doral está incluida en este distrito. Hialeah Gardens: El distrito abarca la totalidad de Hialeah Gardens.

El distrito abarca la totalidad de Hialeah Gardens. Sweetwater: Gran parte de la ciudad de Sweetwater forma parte del Distrito 12.

Gran parte de la ciudad de Sweetwater forma parte del Distrito 12. Unincorporated Miami-Dade: También incluye partes de algunas áreas no incorporadas del Condado de Miami-Dade.

Sin embargo, especifican que son elegibles las familias que residen en las ciudades de Hialeah, Hialeah Gardens, Sweetwater, Doral, y Medley.

Detalles sobre la ayuda + Solicitud con fecha límite

Se estarán otorgando subvenciones de hasta $8.000 por vivienda unifamiliar elegible.

Para calificar, los solicitantes deben cumplir con los siguientes requerimientos:

Ser propietarios y ocupantes de la casa, no poseer otras propiedades de inversión,

Cumplir con los límites de ingresos actualizados. El límite de ingresos es de $72,650 para un hogar de dos personas y $90,800 para un hogar de cuatro personas.

Las solicitudes se pueden entregar en persona en la Oficina del Comisionado Juan Carlos "JC" Bermúdez, de lunes a viernes, de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Tenga en cuenta que se deben presentar todos los documentos requeridos para completar el proceso de solicitud.

Sin embargo, cómo presentar una solicitud, se recomienda a los residentes que llamen a la Oficina del Comisionado Juan Carlos "JC" Bermúdez al 305-599-1200.

Las solicitudes completas deben regresar a la oficina antes del viernes 5 de septiembre de 2025 a las 3:00 p.m.

"Al ayudar a los residentes a mejorar el exterior de sus propiedades, no solo estamos mejorando el atractivo exterior, sino que estamos invirtiendo en la calidad de vida de las familias y fortaleciendo el carácter de nuestras comunidades", considera el Comisionado Bermúdez.

