¡Buscan al responsable! Encuentran huevos sin vida de una especie en peligro en playa de Florida

Las autoridades de Atlantic Beach, en el norte de la Florida, informaron el 21 de agosto que un perro sin correa mató a 23 crías de tortugas marinas.

Los investigadores encontraron las tortugas muertas en la playa poco después de que salieran de su nido.

Expertos de Beaches Sea Turtle Patrol, una organización sin fines de lucro, descubrieron las diminutas tortugas marinas mientras realizaban un estudio de nidos en la playa.

La organización protege a las cinco especies de tortugas en peligro que viven en aguas de Florida, todas ellas con protección federal bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción.

“Todos los nidos son importantes ya que los científicos estiman que solo una de cada 1.000 crías llega a la edad adulta”, explicó la ciudad.

¿Quién o qué mató a las tortugas marinas en peligro de extinción en playa de Florida?

Un perro, aún sin encontrar, es el principal sospechoso de matar a 23 crías de tortuga, lo que ha llevado a la ciudad a solicitar a los bañistas que reporten a la policía cualquier perro suelto.

Este ataque ocurrió después de que un “perro sin collar” destruyera varios nidos en Ponte Vedra Beach, a unas siete millas de distancia.

Las autoridades confirmaron que encontraron huellas de perro cerca de los nidos, y la Patrulla de Tortugas de Mickler’s Landing declaró en Facebook el 6 de agosto que solo se perdieron unos pocos huevos.

Para proteger los nidos restantes, el grupo ha instalado mallas sobre ellos. Las autoridades advierten que los perros, incluso si son buenos, pueden volverse curiosos, sentirse atraídos por las crías de tortugas y desenterrar un nido, reseña El Nuevo Herald.

No se han revelado las especies de tortugas afectadas, pero la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) ha catalogado a cinco especies que viven en aguas de Florida como en peligro de extinción: las tortugas bobas, verdes, laúd, golfinas y carey.

