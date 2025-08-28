"El DHS arruinó mi carrera": la demanda millonaria de un guitarrista contra agentes federales

Suscríbete a nuestros canales

Un músico demandó por 10 millones de dólares al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

Esto tras sufrir graves lesiones en su mano. Según el abogado del afectado, Jim DeSimone, la lesión ocurrió tras los disparos de "municiones menos letales".

La situación ocurrió durante una redada en Camarillo el pasado 10 de julio, que destrozaron la mano de su cliente, el músico Alec Bertrand, según CBS News.

Historia

Bertrand, quien se encontraba protestando pacíficamente contra la operación, recibió los proyectiles mientras se unía a una multitud de aproximadamente 40 manifestantes.

DeSimone sostiene que Bertrand nunca participó en actos violentos y que se mantenía a una distancia segura de los agentes.

Sin embargo, de manera sorpresiva, las autoridades comenzaron a disparar gas lacrimógeno y balas de goma, lo que resultó en múltiples impactos en su cuerpo, incluyendo su mano y hombro.

La demanda argumenta que este uso de la fuerza violó los derechos de Bertrand bajo la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión y de reunión.

Bertrand describió la situación como una "zona de guerra" en un entorno pacífico, señalando que su mano izquierda quedó gravemente dañada y ahora requiere un tornillo de metal para estabilizarla.

Otras lesiones

Además de las lesiones físicas, Bertrand experimenta dolor emocional y pérdidas económicas, lo que ha llevado a su abogado a acusar a los agentes de violar la Ley Bane de California.

DeSimone enfatizó que los agentes federales deben rendir cuentas por sus acciones, subrayando que no es legal disparar proyectiles menos letales contra una multitud pacífica.

Tras el incidente, Bertrand tuvo que someterse a cirugía y fisioterapia, y lamenta que ya no puede tocar la guitarra. CBS Los Ángeles solicitó comentarios de las agencias involucradas, pero aún espera una respuesta.

