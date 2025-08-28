¡Guerra comercial! Estados Unidos impone drásticos aranceles del 50 % a la India: estas son las consecuencias

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de Donald Trump impuso un 25 % de aranceles a las importaciones de productos indios. Esta medida se suma a un arancel del 25 % ya existente, elevando el gravamen total al 50 %.

Según una publicación de Telemundo, la administración estadounidense justifica esta decisión como una respuesta a la compra de petróleo crudo de Rusia por parte de la India, a pesar de las sanciones internacionales.

¿A qué productos afecta la medida?

Los aranceles del 50 % no afectan a todas las exportaciones, sino que se concentran en sectores específicos. Los textiles, las gemas y los mariscos son los principales blancos de la sanción.

Sin embargo, EE.UU. exime a la India de la medida en otros sectores, como el farmacéutico y la electrónica, donde el país norteamericano tiene intereses.

¿Qué opina India sobre la medida?

La India, el tercer mayor importador de crudo del mundo, ha defendido su postura. El país asiático asegura que la compra de petróleo ruso se debe a razones de seguridad energética y control de la inflación.

Para aprovechar los grandes descuentos ofrecidos por Moscú, la India pasó de comprar un 2 % de su petróleo a más de un tercio.

¿Cuál ha sido la respuesta de Rusia?

En un intento de minimizar el efecto de las sanciones, Rusia le ofreció a la India una alternativa para sus exportaciones si se veían afectadas.

Rusia expresó su disposición a ofrecer un trato a la India y a otros países para evitar el impacto de los aranceles del 50 % de EE.UU.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube