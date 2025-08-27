Lista de países que prohíben el uso del dólar

El dólar estadounidense es considerado una de las monedas más fuertes del mundo, utilizado como divisa de reserva en bancos centrales y como medio de pago en varios continentes.
Pese a su influencia global, no todas las naciones lo aceptan, algunas han optado por limitar su uso o directamente prohibirlo en un proceso conocido como desdolarización
En la actualidad, al menos 16 países han limitado el uso del dólar en su economía o en operaciones internacionales. Entre ellos se encuentran:
- Rusia
-
Cuba
-
Irán
-
Corea del Norte
-
Siria
-
Bielorrusia
-
Kazajistán
-
Uzbekistán
-
Turkmenistán
-
Tayikistán
-
Kirguistán
-
Moldavia
-
Armenia
-
Azerbaiyán
-
Ucrania
-
Zimbabue
Mientras algunos países rechazan la divisa, otros la han convertido en su moneda oficial.
Ecuador, El Salvador y Panamá son ejemplos de naciones que dolarizaron sus economías en busca de estabilidad tras graves crisis financieras.
