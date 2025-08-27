Lista de países que prohíben el uso del dólar

Suscríbete a nuestros canales

El dólar estadounidense es considerado una de las monedas más fuertes del mundo, utilizado como divisa de reserva en bancos centrales y como medio de pago en varios continentes.

Pese a su influencia global, no todas las naciones lo aceptan, algunas han optado por limitar su uso o directamente prohibirlo en un proceso conocido como desdolarización

En la actualidad, al menos 16 países han limitado el uso del dólar en su economía o en operaciones internacionales. Entre ellos se encuentran:

Rusia

Cuba

Irán

Corea del Norte

Siria

Bielorrusia

Kazajistán

Uzbekistán

Turkmenistán

Tayikistán

Kirguistán

Moldavia

Armenia

Azerbaiyán

Ucrania

Zimbabue

Mientras algunos países rechazan la divisa, otros la han convertido en su moneda oficial.

Ecuador, El Salvador y Panamá son ejemplos de naciones que dolarizaron sus economías en busca de estabilidad tras graves crisis financieras.

