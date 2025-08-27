Economía

Lista de países que prohíben el uso del dólar

Mientras algunos países rechazan la divisa, otros  la han convertido en su moneda oficial

Por Yasmely Saltos
Miércoles, 27 de agosto de 2025 a las 06:22 pm

El dólar estadounidense es considerado una de las monedas más fuertes del mundo, utilizado como divisa de reserva en bancos centrales y como medio de pago en varios continentes. 

Pese a su influencia global, no todas las naciones lo aceptan, algunas han optado por limitar su uso o directamente prohibirlo en un proceso conocido como desdolarización

En la actualidad, al menos 16 países han limitado el uso del dólar en su economía o en operaciones internacionales. Entre ellos se encuentran:

  • Rusia

  • Cuba

  • Irán

  • Corea del Norte

  • Siria

  • Bielorrusia

  • Kazajistán

  • Uzbekistán

  • Turkmenistán

  • Tayikistán

  • Kirguistán

  • Moldavia

  • Armenia

  • Azerbaiyán

  • Ucrania

  • Zimbabue

 

Ecuador, El Salvador y Panamá son ejemplos de naciones que dolarizaron sus economías en busca de estabilidad tras graves crisis financieras.

 

 

