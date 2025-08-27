Argentina

Evacúan de emergencia a Milei de un acto electoral: conozca todos los detalles

Uno de los candidatos oficialista abandonó la escena en una motocicleta

Por Genesis Carrillo
Miércoles, 27 de agosto de 2025 a las 05:17 pm

Este miércoles, el presidente de Argentina, Javier Milei, tuvo que ser evacuado durante un acto electoral en la provincia de Buenos Aires por incidentes con manifestantes opositores que superaban en número al contingente de simpatizantes oficialistas. 

De acuerdo con EFE, las personas arrojaron piedras, ramas y huevos, entre otros objetos, contra la camioneta descubierta en la que viajaba, una situación que derivó en enfrentamientos entre algunos de los concentrados y efectivos policiales.

El presidente argentino estaba junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quienes fueron sacados del acto realizado en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. 

Mientras que el principal candidato oficialista de cara a los comicios legislativos en la provincia, José Luis Espert, abandonó la escena en una motocicleta.

Tras la evacuación, se desencadenó una confrontación entre simpatizantes de ambos bandos, que se saldó, según la prensa local, con al menos tres heridos y dos detenidos. 

 

VENEZUELA
