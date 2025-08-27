¿El fin de la polémica? Este será el futuro de Alligator Alcatraz según un funcionario

Suscríbete a nuestros canales

Un alto funcionario de Florida indicó este miércoles que el centro estatal de detención de inmigrantes “Alligator Alcatraz”, podría quedar vacío en pocos días.

Esta afirmación se basa en un correo electrónico enviado por Kevin Guthrie, director ejecutivo de la División de Manejo de Emergencias y según información de Independent.

En el texto se menciona que la instalación probablemente no tendrá detenidos en breve.

Esto ocurre en medio de una disputa legal entre el gobierno estatal, liderado por el republicano Ron DeSantis, y el gobierno federal, tras una orden judicial que exige el cierre del centro para finales de octubre.

Decisión de jueza

La noticia se produce poco después de que una jueza federal en Miami ordenara la reducción de operaciones del centro y estableciera un plazo de 60 días para que el último detenido abandone la instalación.

Mientras el estado de Florida apela esta decisión, el gobierno federal solicitó a la jueza Kathleen Williams que suspenda su orden. Esto, argumentando que miles de camas disponibles son esenciales debido a la sobrepoblación en otras instalaciones de detención.

Sin embargo, grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee, quienes impulsaron la demanda que llevó al fallo, se oponen a estas acciones. Ambos grupos señalan que el centro no es necesario, especialmente con la apertura de un nuevo centro de detención en el norte del estado.

Desalojo inminente

La jueza anticipó que la población del centro se reducirá en los próximos 60 días, lo que conllevará la eliminación de infraestructura como cercas y generadores. Además, prohibió la llegada de nuevos detenidos, lo que limita la capacidad del lugar.

Los opositores argumentan que este centro, que se construyó rápidamente en un antiguo aeropuerto de entrenamiento en los Everglades, representa una amenaza para los ecosistemas locales y contradice décadas de esfuerzos de restauración ambiental.

Florida invirtió más de 245 millones de dólares en la construcción y operación de esta instalación, la cual inauguró oficialmente el pasado 1 de julio.

