¡Polémica en Washington D.C.! Trump planea restablecer esta dura pena para convictos

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado su firme intención de retomar la pena capital en Washington D.C.

Durante un reciente evento, expresó su apoyo a la imposición de la pena de muerte para individuos condenados por asesinato en la capital del país., una jurisdicción que no ha ejecutado a nadie en más de seis décadas. El último ahorcamiento en la ciudad ocurrió en 1957.

“Si alguien mata a alguien en la capital, Washington DC, vamos a buscar la pena de muerte. Y es una medida preventiva muy fuerte y todos los que lo han escuchado están de acuerdo”, comentó Trump durante una reunión del gabinete.

Asimismo, propone que el Congreso, que tiene la autoridad sobre las leyes del distrito, apruebe la legislación necesaria para permitir la pena capital.

La propuesta de Trump acerca de restablecer la pena de muerte en Washington D.C. ha generado controversia

Sus comentarios han generado un intenso debate entre partidarios y opositores de la pena de muerte.

Los defensores de la propuesta argumentan que la gravedad de los crímenes merece la pena más severa, mientras que los críticos levantan preocupaciones sobre la constitucionalidad, el riesgo de ejecutar a inocentes y las disparidades raciales en la aplicación de la pena capital.

La última vez que D.C. intentó restablecer la pena de muerte fue a principios de la década de 1980, pero el proyecto de ley no prosperó.

Trump desplegó a la Guardia Nacional en Washington D.C.

Después de que Trump desplegara la Guardia Nacional en Washington D.C., bajo administración demócrata, y asumiera el control federal del departamento de policía de la ciudad a principios de mes, él ahora anuncia nuevas medidas.

Washington, oficialmente llamado el Distrito de Columbia, abolió la pena de muerte en 1981, resela Swich Info.

La capital de Estados Unidos tiene un estatus legal particular. No es un estado, y su autonomía está limitada por su relación con el gobierno federal, que otorga al Congreso un control extraordinario sobre sus asuntos locales.

Aprovechando una laguna legal, Trump envió a la Guardia Nacional a Washington para combatir lo que él ha descrito como un aumento descontrolado del crimen y la crisis de personas sin hogar.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube