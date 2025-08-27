Demanda explosiva en EE.UU: acusan a Roblox y Meta de permitir este grave delito contra menores de edad

Suscríbete a nuestros canales

Roblox y Meta se encuentran en el centro de una demanda presentada en Denver por la familia de una niña que asegura haber sido víctima de explotación sexual a través de estas plataformas.

La acusación sostiene que la negligencia y la tergiversación de las compañías permitieron que un depredador contactara, manipulara y coaccionara a la menor, pese al uso de controles parentales.

La demanda, de 119 páginas, fue interpuesta por el bufete Girard Sharp en representación de la menor, registrada como Jane Doe, y sus padres, reseña Fox 31.

Los señalamientos contra las plataformas

El documento acusa a Roblox Corporation y a Meta Platforms, Inc. de ocultación fraudulenta, negligencia general y responsabilidad estricta por defectos de diseño, entre otros cargos.

Los abogados argumentan que, incluso bajo supervisión parental, Roblox expone a menores a contenido sexualmente explícito, mientras que Instagram, propiedad de Meta, facilita que esos contactos continúen a través de mensajes, llamadas y videos.

La madre de la niña denunció que un depredador logró identificar y manipular a su hija para que enviara imágenes explícitas, además de recibir material similar por parte del agresor.

En la denuncia se sostiene que las plataformas priorizan el crecimiento de usuarios sobre la seguridad. Un ex empleado de Roblox, citado en la demanda, afirmó: “Puedes mantener a tus jugadores seguros, pero entonces habría menos en la plataforma. O simplemente les permites hacer lo que quieran. Y entonces las cifras son buenas y los inversores estarán contentos”.

Respuestas de Roblox y Meta

Roblox respondió que la seguridad es su “máxima prioridad”, destacando el uso de moderación humana 24/7 y tecnología avanzada para bloquear intentos de desviar a usuarios hacia otros espacios en línea.

También aseguró que mantiene colaboración con las fuerzas del orden y organizaciones internacionales contra la explotación infantil.

Por su parte, Meta declaró que utiliza herramientas sofisticadas para combatir el delito, contrata expertos en seguridad infantil y aplica controles automáticos en las Cuentas para Adolescentes, que restringen los contactos y el contenido visible.

Los demandantes alegan que, de haber existido verificaciones más estrictas de edad e identidad, la menor nunca habría tenido contacto con el depredador. El caso ahora busca avanzar a juicio con jurado en un tribunal federal.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube