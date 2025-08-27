Una oportunidad en Nueva York: lo que el plan de los 122 apartamentos esconde para los adultos mayores

Suscríbete a nuestros canales

La administración de vivienda de Nueva York ha comunicado la apertura para la solicitud de 122 viviendas asequibles destinadas a personas de la tercera edad en situación económica vulnerable.

Esta medida responde a los desafíos que enfrentan los adultos mayores ante el creciente costo de vida y la dificultad para acceder a vivienda adecuada en la ciudad.

La información oficial fue difundida a través del portal web de la ciudad, destacando que este nuevo complejo residencial es un edificio moderno de 17 pisos diseñado con tecnología sustentable.

Cuenta con diversas comodidades para sus residentes, entre las cuales se incluyen salas comunitarias, un centro de salud, biblioteca, gimnasio y piscina, además de un ambiente pet friendly.

Vivienda adaptada con tecnología sustentable

Los departamentos, con una o dos habitaciones, cuentan con sistemas de calefacción y refrigeración de bajo consumo, iluminación LED eficiente y techos verdes escalonados. Esta infraestructura sustentable busca minimizar el impacto ambiental mientras ofrece un espacio confortable para los residentes.

El complejo está ubicado estratégicamente en una zona con acceso a múltiples líneas de metro y rutas de autobús, facilitando la movilidad de sus habitantes.

Requisitos y costos de renta

Para aplicar a estos departamentos, es necesario contar con al menos un integrante de la familia mayor de 65 años y cumplir con ciertos límites de ingreso.

La renta mensual oscila entre 2,449 y 3,495 dólares según el tamaño del departamento y los ingresos del solicitante. Se establece preferencia para residentes originarios de Nueva York y se requiere no tener antecedentes penales.

El inmueble está situado en Hudson Square, específicamente en 570 Washington Street, y los residentes tendrán acceso a servicios y apoyos proporcionados por la Asociación Judía al Servicio de las Personas Mayores (JASA).

