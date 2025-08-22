Adiós al combustible: los puestos de comida callejera de Nueva York entran en la era eléctrica

Suscríbete a nuestros canales

Los puestos de comida callejera de Nueva York están en la mira de un ambicioso plan de transición energética que busca reemplazar los ruidosos y contaminantes generadores de gasolina y diésel por baterías limpias.

La iniciativa, bautizada como NYC Clean Powered Carts, tiene como meta ofrecer soluciones sostenibles a miles de microempresarios que forman parte de la identidad cultural y gastronómica de la Gran Manzana.

Según datos oficiales, cada vendedor ambulante quema en promedio 1,750 litros de gasolina al año, lo que equivale a la emisión de 4 toneladas de dióxido de carbono, comparable al smog producido por 180 autos cruzando Estados Unidos de costa a costa.

Un plan verde para la vida urbana

Los generadores no solo impactan el aire, sino también la salud de las comunidades, especialmente en barrios latinos donde se concentra la actividad de venta ambulante, destaca Mundo Deportivo.

Jessica Cruz, subdirectora de Espacios Públicos de la Oficina de Justicia Climática y Ambiental de la Alcaldía, explicó que este esfuerzo pretende “electrificar los carritos que vemos en parques y calles, protegiendo a comunidades afectadas por la contaminación diaria de los generadores”.

La primera fase del programa incluyó pruebas con medidores portátiles para registrar el consumo energético real de los carritos.

Los datos obtenidos permitirán seleccionar las baterías más adecuadas, diseñar la infraestructura de carga y calcular cuántas unidades cubrirían una jornada completa de trabajo.

El reto de transformar la venta ambulante

Actualmente, la ciudad apuesta por baterías portátiles ligeras, fáciles de transportar y recargar. Vendedores como Claudia, inmigrante ecuatoriana que opera en Queens, ya han mostrado disposición a probar estas alternativas, aunque reconocen que los generadores siguen siendo “un mal necesario” para mantener su negocio en marcha.

El proyecto contempla financiamiento, armarios compartidos de recarga y un programa piloto que podría convertirse en modelo global para ciudades con venta ambulante.

De concretarse, Nueva York daría un paso clave hacia un futuro más limpio y sostenible en su vibrante cultura callejera.

