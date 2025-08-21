Los peligros del Kool-Aid Man challenge: Nueva York prende las alarmas ante nuevo desafío viral

Suscríbete a nuestros canales

Jóvenes en Staten Island enfrentan a la ley al participar en el "Kool-Aid Man Challenge". G

Grupos de adolescentes rompen vallas en propiedades privadas, imitando al conocido personaje.

Causan miles de dólares en daños y crean un peligroso precedente para la comunidad.

La policía advierte a los jóvenes y a los residentes sobre las graves consecuencias de este acto de vandalismo.

El desafío, popular en TikTok, ha resurgido en 2025. Los participantes graban videos mientras corren a toda velocidad y rompen cercas, especialmente las de PVC, para causar destrozos en los patios traseros.

La policía de Nueva York investiga tres casos recientes en Staten Island. En uno de ellos, en Huguenot, un padre vio cómo dos adolescentes atravesaban su cerca, lo que dejó daños de hasta 2,200 dólares en reparaciones.

Expertos en redes sociales explican que el resurgimiento se debe a la viralidad en TikTok, donde los videos acumulan miles de vistas y motivan a más participantes.

¿”Qué es el Kool-Aid Man Challenge”?

El "Kool-Aid Man Challenge" se inspira en los anuncios de Kool-Aid, en los que la jarra con ojos, boca y extremidades de la marca irrumpe en las paredes.

Lo que comenzó como una broma en los comerciales, hoy se ha convertido en un problema de vandalismo urbano.

“Kool-Aid Man Challenge” afecta a los residentes de la zona

El fiscal de distrito de Staten Island, Michael E. McMahon, calificó el desafío de "estúpido y reprensible", y pidió a los padres que supervisaran las redes sociales de sus hijos para evitar más incidentes.

Cabe mencionar que, cámaras de vigilancia muestran a grupos de jóvenes chocando contra las estructuras, a menudo por la noche, antes de huir rápidamente, reseña Univision.

En 2023, la policía de Nueva York arrestó a seis menores que rompieron cercas en cuatro casas en una sola noche, con la intención de publicar los videos en TikTok.

