Descubre en qué lugar de Florida está la mejor playa de EE.UU.: estas son todas sus maravillas

Si bien Florida presume de muchas playas hermosas y un clima cálido durante todo el año, hay una que se destaca.

Según la lista de 2025 de TripAdvisor, esta playa no solo fue nombrada la mejor de Estados Unidos, sino que también recibió un lugar entre las mejores del mundo.

¿Cuál es la mejor playa de Florida?

Situada en Siesta Key, en la costa de Sarasota, Siesta Beach se distingue por sus aguas cálidas y transparentes del Golfo de México, junto con sus arenas blancas que se mantienen frescas al tacto.

La playa no solo se ha ganado el título de la mejor en Estados Unidos, sino que también escaló posiciones en rankings mundiales, posicionándose como la cuarta mejor del planeta según el prestigioso listado de TripAdvisor en 2025.

Millones de reseñas de usuarios han validado lo que los locales saben desde hace mucho tiempo: esta playa ofrece una experiencia inigualable. La razón principal reside en su arena, compuesta por un 99% de puro cuarzo. Este mineral milenario, proveniente de las montañas Apalaches, le confiere una blancura deslumbrante y, lo más notable, la mantiene siempre fresca al tacto, sin importar el calor del sol floridano, reseña El País de España.

Pero Siesta Beach es mucho más que arena. Sus aguas cristalinas y tranquilas, sumadas a una amplia gama de actividades, atraen a miles de visitantes cada año. La playa ofrece canchas de voleibol, áreas de juegos infantiles con sombra y senderos accesibles, incluyendo "Mobi-Mats" que facilitan el acceso a personas en silla de ruedas.

Para los amantes de la naturaleza, las opciones son variadas. Pueden alquilar kayaks o tablas de paddle surf, embarcarse en un tour ecológico para avistar manatíes y delfines, o simplemente disfrutar de las puestas de sol, que pintan el cielo con tonos espectaculares sobre el Golfo de México. El famoso Siesta Key Drum Circle (Círculo de Tambores) se reúne cada domingo al atardecer, creando una experiencia comunitaria única.

A pesar de las amenazas climáticas que han afectado a otras zonas de la costa, las autoridades locales han implementado medidas de conservación que garantizan la calidad ambiental de la playa. El monitoreo constante del agua y la promoción de prácticas sostenibles demuestran un compromiso firme con la preservación de este paraíso.

Siesta Beach no es solo un destino de vacaciones; es un fenómeno natural y turístico que continúa cautivando a quienes buscan un escape perfecto. Su belleza incomparable y su vibrante atmósfera la convierten, sin duda, en la mejor playa que Florida puede ofrecer.

