¡Visas bajo la lupa! Las solicitudes para el Mundial 2026 serán examinadas por el DHS: así se llevará a cabo la revisión

La proximidad del Mundial de Futbol 2026, un evento deportivo que se organizará conjuntamente en tres países, ha puesto en la mira las regulaciones migratorias que aplicará Estados Unidos para quienes planean asistir al evento en su territorio.

La palabra clave aquí es "visa americana", dado que las autoridades explicaron que el proceso para obtenerla incluirá un examen más exhaustivo que el habitual.

Información disponible en el portal web de Heraldo USA detalla que las autoridades estadounidenses anunciaron que no habrá flexibilización en los procedimientos para tramitar visas durante el Mundial. Los solicitantes deben prepararse para que sus casos sean revisados detenidamente, de acuerdo con las políticas migratorias vigentes.

Examen minucioso de las solicitudes

Desde la Casa Blanca, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró: “Tenemos un proceso establecido que implementaremos para la aprobación de visas. Todos serán examinados a fondo, pero serán bienvenidos a este país”.

Sobre las medidas especiales durante el Mundial, Noem insistió que “aquellos turistas que solicitan su visa americana para asistir al Mundial 2026 deben tomar en cuenta que sus solicitudes serán examinadas a detalle”.

Además, el presidente Donald Trump señaló que “algunos países tendrán un proceso para obtener la visa americana muy fácil, pero para aquellos ciudadanos de otros países será un poco más difícil”, aunque no especificó cuáles.

Revisión y vigencia de las visas

Por otra parte, quienes ya poseen su visa estadounidense deben mantenerla vigente y respetar las condiciones ella impuestas. El Departamento de Estado señaló que se realizará una revisión masiva de 55 millones de visas para detectar posibles irregularidades y proceder con deportaciones si se identifica alguna infracción.

En este sentido, un funcionario del Departamento de Estado declaró a la agencia EFE que “el Departamento de Estado revoca las visas siempre que existan indicios de una posible inelegibilidad, como por ejemplo, indicadores de permanencia vencida, actividad delictiva, amenazas a la seguridad pública, participación en cualquier tipo de actividad terrorista o apoyo a una organización terrorista”.

