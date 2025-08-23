Un invitado inesperado: el sorprendente anuncio de Donald Trump sobre el Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sorprendido al mundo del deporte y la política con una inesperada invitación a su homólogo ruso, Vladimir Putin, para asistir a la Copa del Mundo de 2026. La declaración tuvo lugar durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en la que también estuvo presente el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El mandatario estadounidense expresó su entusiasmo por la organización del evento, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. Trump describió cada partido como un "Superbowl", lo que refleja la magnitud del torneo. Además, sugirió que Putin podría asistir a la gran final, que se jugará en el MetLife Stadium.

La invitación ha generado controversia, pues Rusia fue expulsada de todos los torneos organizados por la FIFA debido a la guerra contra Ucrania. La declaración del presidente Trump contrasta directamente con las políticas del organismo rector del fútbol mundial, lo que ha puesto a la FIFA en una posición incómoda.

La invitación de Trump a Putin para el Mundial llega tras un reciente encuentro entre ambos líderes en Alaska, donde el objetivo principal fue lograr un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. El conflicto, que comenzó en 2021, aún no tiene un final a la vista, lo que añade un gran peso político a esta invitación.

