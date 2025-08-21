Atención inmigrantes: la multimillonaria compra que propone hacer el DHS para aumentar las deportaciones en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Las metas impuestas por la actual administración de Donald Trump, Estados Unidos (EEUU), en cuanto a las deportaciones, tiene a las autoridades ingeniándoselas para aumentar las detenciones y acelerar casos, esto es lo nuevo que se ha dicho sobre la materia.

Se ha dado a conocer que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) busca incrementar las cifras de las deportaciones con un nuevo plan, como lo indica el portal de AS.

Esta vez el objetivo es que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) pueda duplicar el número de expulsiones.

Resulta que la secretaria del DHS, Kristi Noem, busca que el ICE tome parte de su presupuesto para adquirir y operar su propia flota de aviones para deportar inmigrantes indocumentados.

Aunque costosa, esta medida podría duplicar el número de deportaciones mensuales, como lo reseña el portal de reporte de NBC News.

Metas + ¿Cuánto costaría el nuevo plan?

Hay que tener en cuenta el gobierno tiene ambiciosos objetivos relacionados con las políticas migratorias;

Pasando por incrementar la seguridad para disminuir los encuentros fronterizos hasta aumentar el presupuesto para contratar nuevos agentes migratorios.

Incrementar las detenciones a 3000 personas al día, así como deportar a un millón de inmigrantes indocumentados al año.

Sin embargo, hay que tener presente que comprar un avión comercial puede costar entre 80 y 400 millones de dólares, por lo que comprar 30 aviones de pasajeros a ese precio podría costar entre 2,400 y 12,000 millones de dólares.

Esto, según los cálculos realizados por expertos en aviación del Pilot Institute.

Aun así, el plan no es descabellado para el ICE, se debe destacare que varias agencias de migración recibieron un aumento presupuestario tras la promulgación de la legislación conocida como One Big Beautiful Bill.

Esta legislación otorgó al ICE más de 75 mil millones de dólares, por lo que podría cubrir el costo de varios aviones y dejar de pagar miles de dólares en cada uno de los aviones chárter que ha utilizado para deportar inmigrantes indocumentados a distintos países.

