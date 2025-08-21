Greend Card: Uscis acelera entrega del documento para inmigrantes con estos perfiles

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) anunció un nuevo proceso para facilitar la Green Card a inmigrantes con perfiles profesionales altamente demandados.

Según reportó el medio especializado La República, esta medida busca agilizar el estatus legal de trabajadores calificados y cubrir vacantes urgentes en sectores estratégicos del país.

Green Card: perfiles con prioridad migratoria en 2025

Los profesionales que lideran esta iniciativa ocupan cargos especializados en ciencia, tecnología, educación, negocios e inversión, lo que les otorga prioridad en el sistema migratorio estadounidense.

Entre los perfiles destacados figuran científicos con habilidades extraordinarias, investigadores reconocidos, ejecutivos multinacionales y profesionales con títulos avanzados en áreas STEM.

Además, Uscis contempla a personas con habilidades excepcionales en artes, negocios o ciencias, así como a trabajadores religiosos y a inversionistas que generan empleo.

¿Qué empleos permiten obtener la residencia más rápido?

La incógnita se resuelve: los empleos que permiten acceder más rápido a la residencia legal son aquellos incluidos en las categorías EB-1, EB-2 con NIW, EB-4 y EB-5.

Cada categoría contempla condiciones específicas, pero todas comparten un criterio común: el impacto positivo del solicitante en el desarrollo económico, científico o social de Estados Unidos.

Para iniciar el trámite, el empleador debe presentar el Formulario I-140 ante Uscis Luego, el solicitante puede avanzar con el Formulario I-485 si está en EEUU.

Requisitos y pasos claves para completar el proceso

El proceso exige presentar pruebas de elegibilidad laboral, identidad, salud y admisión legal, además de pagar las tarifas correspondientes según la categoría migratoria.

También se requiere no tener antecedentes penales graves, asistir a una entrevista migratoria y cumplir con los requisitos médicos establecidos por la agencia federal.

Una vez aprobada la solicitud, el inmigrante recibirá la residencia permanente que le permitirá vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos con beneficios migratorios completos.

