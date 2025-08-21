Pagan nuevo monto: inicia entrega del ingreso por Guerra Económica para pensionados

Este jueves 21 de agosto, se inició el pago del Ingreso contra la Guerra Económica para los pensionados y pensionadas de Venezuela.
La entrega de esta bonificación se realiza a través del monedero digital del Sistema Patria y corresponde al mes en curso.
Entregan del Ingreso por Guerra Económica para pensionados con este monto
Fuentes extraoficiales y grupos aliados como IVSS Pensionados Venezuela anunciaron el pago de este beneficio.
Los abuelos y abuelas de la patria registrados en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), así como 100% Amor Mayor, reciben este pago.
El monto asignado para los adultos y adultas mayores es de 6.700 bolívares.
Para cobrar el Ingreso Contra la Guerra Económica, hay que seguir los siguientes pasos:
- Inicia sesión en la plataforma del Sistema Patria.
- Pulsa en ‘monedero’ y después dirígete a ‘retiro de fondos’.
- Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
- Oprime el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.
Luego de ello, el portal mostrará que la operación fue un éxito y se podrá retirar el dinero en una de las agencias del banco afiliado.
Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.
¿Qué datos laborales deben actualizar los pensionados para recibir el Ingreso de Guerra Económica?
-
Nivel de instrucción
-
Estatus laboral
-
Relación con el sector de la administración pública
-
Relación con el sector de la administración privada
-
Relación de actividad independiente
Se debe resaltar que, al partir del país con sello de salida, la Plataforma Patria suspende el beneficio económico.
También si el beneficiario salió y retornó, pero además no selló el ingreso a Venezuela, debe acudir al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) para resolver el problema migratorio.
También puede visitar nuestra sección: Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube