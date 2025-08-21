Pagan nuevo monto: inicia entrega del ingreso por Guerra Económica para pensionados

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 21 de agosto, se inició el pago del Ingreso contra la Guerra Económica para los pensionados y pensionadas de Venezuela.

La entrega de esta bonificación se realiza a través del monedero digital del Sistema Patria y corresponde al mes en curso.

Entregan del Ingreso por Guerra Económica para pensionados con este monto

Fuentes extraoficiales y grupos aliados como IVSS Pensionados Venezuela anunciaron el pago de este beneficio.

Los abuelos y abuelas de la patria registrados en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), así como 100% Amor Mayor, reciben este pago.

El monto asignado para los adultos y adultas mayores es de 6.700 bolívares.

Para cobrar el Ingreso Contra la Guerra Económica, hay que seguir los siguientes pasos:

Inicia sesión en la plataforma del Sistema Patria.

Pulsa en ‘monedero’ y después dirígete a ‘retiro de fondos’.

Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Oprime el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

Luego de ello, el portal mostrará que la operación fue un éxito y se podrá retirar el dinero en una de las agencias del banco afiliado.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

¿Qué datos laborales deben actualizar los pensionados para recibir el Ingreso de Guerra Económica?

Nivel de instrucción

Estatus laboral

Relación con el sector de la administración pública

Relación con el sector de la administración privada

Relación de actividad independiente

Se debe resaltar que, al partir del país con sello de salida, la Plataforma Patria suspende el beneficio económico.

También si el beneficiario salió y retornó, pero además no selló el ingreso a Venezuela, debe acudir al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) para resolver el problema migratorio.

