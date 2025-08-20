Nuevo pago del Sistema Patria: el bono por más de Bs 6.000 que activan para adultos mayores

Suscríbete a nuestros canales

Los adultos y adultas mayores en Venezuela recibirán en las próximas horas el pago de un bono especial a través del Sistema Patria.

El estipendio corresponde al mes de agosto de 2025 y se entrega o asigna de forma directa y gradual a cada uno de los beneficiarios.

¿Activarán bono especial para adultos mayores en el Sistema Patria?

Según el histórico de ayudas sociales entregadas por medio del monedero del Carnet de la Patria, se trata del Ingreso contra la Guerra Económica.

Este pago está dirigido a los pensionados y pensionadas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y de la Misión 100% Amor Mayor registrados en la Plataforma del Sistema Patria.

El monto aproximado de 6.700,00 bolívares, según la tasa vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

¿Qué datos laborales deben actualizar los pensionados para recibir el Ingreso de Guerra Económica?

Nivel de instrucción

Estatus laboral

Relación con el sector de la administración pública

Relación con el sector de la administración privada

Relación de actividad independiente

Se debe resaltar que, al partir del país con sello de salida, la Plataforma Patria suspende el beneficio económico.

También si el beneficiario salió y retornó, pero además no selló el ingreso a Venezuela, debe acudir al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) para resolver el problema migratorio.

También visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube