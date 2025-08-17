Conozca los pagos y montos que recibirán adultos mayores próximamente: uno lo asignan por el Sistema Patria

Próximamente, los adultos y adultas mayores en Venezuela recibirán una serie de pagos por parte del Ejecutivo Nacional.
Las asignaciones económicas se enviarán a través de las distintas entidades bancarias y del monedero del Sistema Patria.
¿Qué pagos recibirán los adultos mayores?
Según el historial de asignaciones que realiza el Gobierno Nacional, estas son las asignaciones:
- Ingreso contra la guerra económica: complemento del salario mínimo. Pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor. Cobrarán 50 dólares indexados. El monto aproximado es de 6.700 bolívares. (Monto aproximado no oficial)
- Pensión del IVSS: por un monto de 130,00 bolívares, el mismo que el salario mínimo en Venezuela.
Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.
Para cobrar el Ingreso Contra la Guerra Económica, hay que seguir los siguientes pasos:
- Inicia sesión en la plataforma del Sistema Patria.
- Pulsa en ‘monedero’ y después dirígete a ‘retiro de fondos’.
- Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
- Oprime el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.
Así puedes actualizar la información laboral en Patria:
- Nivel de instrucción: (Esta pregunta se responde según tu nivel académico).
- ¿Trabajas actualmente? Si
- ¿Mantiene relación con el sector público? Trabajador o trabajadora activo/a.
- ¿Mantiene relación con el sector privado?: Sin relación.
- ¿Realizas alguna actividad laboral de manera independiente? No realizó ningún trabajo independiente.
Es importante mencionar que, si el trabajador salió del país y sellaste salida en migración, el Sistema Patria suspende el pago.
En caso de que el trabajador salió y entró y no selló la entrada en migración, deberá ir al Saime a resolver el problema migratorio.
