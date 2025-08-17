Conozca los pagos y montos que recibirán adultos mayores próximamente: uno lo asignan por el Sistema Patria

Suscríbete a nuestros canales

Próximamente, los adultos y adultas mayores en Venezuela recibirán una serie de pagos por parte del Ejecutivo Nacional.

Las asignaciones económicas se enviarán a través de las distintas entidades bancarias y del monedero del Sistema Patria.

¿Qué pagos recibirán los adultos mayores?

Según el historial de asignaciones que realiza el Gobierno Nacional, estas son las asignaciones:

Ingreso contra la guerra económica: complemento del salario mínimo. Pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor. Cobrarán 50 dólares indexados. El monto aproximado es de 6.700 bolívares. (Monto aproximado no oficial)

Pensión del IVSS: por un monto de 130,00 bolívares, el mismo que el salario mínimo en Venezuela.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Para cobrar el Ingreso Contra la Guerra Económica, hay que seguir los siguientes pasos:

Inicia sesión en la plataforma del Sistema Patria.

Pulsa en ‘monedero’ y después dirígete a ‘retiro de fondos’.

Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Oprime el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

Así puedes actualizar la información laboral en Patria:

Nivel de instrucción: (Esta pregunta se responde según tu nivel académico).

¿Trabajas actualmente? Si

¿Mantiene relación con el sector público? Trabajador o trabajadora activo/a.

¿Mantiene relación con el sector privado?: Sin relación.

¿Realizas alguna actividad laboral de manera independiente? No realizó ningún trabajo independiente.

Es importante mencionar que, si el trabajador salió del país y sellaste salida en migración, el Sistema Patria suspende el pago.

En caso de que el trabajador salió y entró y no selló la entrada en migración, deberá ir al Saime a resolver el problema migratorio.

